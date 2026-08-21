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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Al-Deayea: Inzaghi Menghancurkan Mental Duo Al-Hilal!

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
S. Inzaghi
K. Benzema
Malcom
Arab Saudi
Italia
Prancis
Brasil

Pernyataan berapi-api

Mohammed Al-Deayea, mantan penjaga gawang Al-Hilal, melontarkan pernyataan pedas yang di dalamnya ia mengungkap penyebab menurunnya performa mayoritas pemain "Sang Pemimpin", seraya menjelaskan bahwa terdapat jurang yang jelas antara pelatih dan para bintang tim.

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Meski Al-Hilal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan beruntun, yakni dua laga di Liga Roshn menghadapi Al-Faisaly 4-2 dan Al-Feiha 3-0, serta Al-Raed 2-0 di Piala Raja, sejumlah pakar dan analis terus melancarkan kritik terhadap direktur teknik asal Italia tersebut.

Al-Deayea mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dawrina Ghair": "Saya rasa ada jurang besar antara Inzaghi dan para pemain. Ia menghancurkan mental sejumlah elemen, seperti Karim Benzema dan Malcom de Oliveira".

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Al-Fayha
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Al Khaleej
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Al Hilal
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Ia menambahkan: "Rahasia menurunnya performa Malcom adalah buruknya cara Inzaghi memperlakukannya, sehingga ia pun pergi meninggalkan tim. Begitu pula Benzema yang tidak tampil baik, karena alasan yang sama".

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia menutup ucapannya: "Benzema merasa sedih, karena ia ingin mendapatkan ban kapten seperti Ronaldo dan pemain-pemain besar lainnya bersama klub mereka, dan saat ini ada jurang dengan pelatih seperti yang saya sebutkan".

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