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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Al-Daayea Minta Al-Hilal Rebut Bintang Al-Ittihad pada Bursa Musim Dingin

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al Hilal
Arab Saudi

Bintang Al-Ameed mencuri perhatian

Meski Al Hilal Arab Saudi telah menuntaskan sejumlah transfer gemilang sejak awal bursa transfer musim dingin lalu hingga kini, Mohammed Al Deayea, legenda klub tersebut, tidak berniat berpuas diri dengan itu saja.

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Bertolak dari sinilah, Al Deayea berbicara tentang pentingnya merekrut salah satu bintang Al Ittihad yang tampil cemerlang dalam laga El Clasico melawan Al Nassr, yang dimenangkan "Sang Doyen" dengan skor (2-1), dalam rangkaian pertandingan pekan ke-5 Liga Roshn Pro Saudi.

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Al Deayea berkata dalam pernyataannya saat tampil di program "Doreena Ghair": "Saya menyaksikan banyak pemain dalam El Clasico Al Ittihad dan Al Nassr, tetapi Ahmed Al Julaidan, bek kanan Sang Doyen, adalah yang paling menonjol menurut pandangan saya".

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Ia menambahkan sambil tertawa: "Saya menuntut Al Hilal untuk merekrutnya pada mercato mendatang, ia pemain yang hebat dan seimbang secara defensif maupun ofensif, dan saya rasa ia akan memberi kami banyak kekuatan".

Ia menutup dengan mengatakan: "Kebanyakan bek menampilkan level yang mengagumkan pada sisi ofensif atau defensif, sehingga ketika salah satu dari mereka unggul di satu sisi ia mengabaikan sisi lainnya, tetapi Al Julaidan istimewa di kedua sisi".

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