Al Ahli mengejutkan pemain profesionalnya jelang klasik melawan Al Hilal

Pelatih kepala Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, mengambil keputusan mengejutkan menjelang laga yang dinanti melawan Al Hilal, setelah ia memutuskan mencoret salah satu pemain asing barunya dari daftar tim. Langkah ini mencerminkan besarnya ketidakpuasan atas penampilan yang ditunjukkan pemain tersebut dalam pertandingan sebelumnya melawan Al Khaleej.

Al Ahli bersiap menghadapi Al Hilal pada Selasa malam, dalam pertandingan tunda dari pekan ketiga Liga Roshn, di tengah keinginan besar untuk memulihkan keseimbangan setelah kekalahan telak dari Al Khaleej dengan skor 3-1. Sementara itu, "Sang Pemimpin" memasuki laga dengan ambisi melanjutkan rangkaian kemenangan dan memperkuat kehadirannya dalam persaingan.

Baca juga: Berkat "Al Walid", Al Hilal resmi umumkan perpisahan dengan Benzema

Menurut yang diungkapkan jurnalis Walid Saeed, yang dekat dengan Al Ahli, Pusic memutuskan mencoret pemain asal Ukraina, Artem Bondarenko, rekrutan baru di barisan Al Ahli, dari daftar yang akan menjalani El Clasico melawan Al Hilal. Keputusan ini datang setelah penampilannya yang tidak memenuhi ekspektasi pada pekan lalu.

Tampaknya tim kepelatihan tidak puas dengan apa yang ditampilkan Bondarenko melawan Al Khaleej, di mana pemain tersebut tampil jauh dari level yang diharapkan darinya, bersamaan dengan penampilan buruk yang ditunjukkan Al Ahli secara keseluruhan. Hal ini mendorong sang pelatih untuk melakukan perubahan cepat sebelum ujian yang lebih sulit melawan salah satu tim terkuat di Liga Roshn.

Bondarenko membayar mahal malam Al Khaleej

Penampilan Bondarenko melawan Al Khaleej bukanlah hal sepele bagi tim kepelatihan, terlebih karena pemain tersebut tiba di Al Ahli di tengah harapan besar untuk memberikan tambahan baru bagi tim. Namun, ia belum mampu dalam ujian pertamanya membuktikan kemampuannya menciptakan perbedaan atau memberikan penampilan yang dinantikan Pusic.

Keputusan pencoretan ini datang untuk menegaskan bahwa pelatih asal Belanda itu tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan pemain mana pun yang dinilainya tidak dalam kondisi terbaik, terutama karena laga melawan Al Hilal membutuhkan tingkat konsentrasi, kedisiplinan, dan kesiapan tertinggi, mengingat "Sang Pemimpin" memiliki senjata-senjata ofensif yang mampu menghukum setiap kesalahan.

Pencoretan ini juga bisa menjadi pesan yang jelas bagi seluruh elemen Al Ahli bahwa mempertahankan tempat dalam susunan pemain tidaklah terjamin, dan bahwa setiap pemain dituntut membuktikan kelayakannya untuk tampil melalui penampilan dan kontribusi di atas lapangan, terlepas dari nilai transfer atau nama-nama besar sebelumnya.