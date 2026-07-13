"Aku merasa sakit tapi mengabaikannya".. Di balik layar operasi berbahaya yang dijalani Hossam Hassan

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengungkap detail krisis kesehatan serius yang dialaminya secara rahasia menjelang Piala Dunia 2026; di mana ia menjalani prosedur kateterisasi jantung dan pemasangan tiga stent tanpa ada yang mengetahuinya saat itu.

Dr. Jamal Shaaban, mantan Dekan Institut Jantung, menegaskan melalui laman resmi Facebook-nya bahwa "Al-Amid" mengalami nyeri dada yang parah akibat tekanan luar biasa yang dihadapinya, segera setelah kembali dari pemusatan latihan tim nasional di Uni Emirat Arab saat itu, di mana ia tiba di bandara pada pukul tiga dini hari ditemani saudaranya Ibrahim Hassan dan Kapten Tarek Suleiman".

Shaaban menjelaskan bahwa Hossam Hassan dirawat di Rumah Sakit Green Heart selama sepuluh hari terakhir bulan Ramadan lalu, di mana ia menjalani prosedur kateterisasi jantung sebelum kembali beraktivitas dan melanjutkan tugas-tugas pelatihannya bersama timnas Mesir.

Mantan Dekan Institut Jantung tersebut menyoroti bahwa Pelatih Kepala Tim Nasional secara pribadi menegaskan kepadanya bahwa hal tersebut dijaga kerahasiaannya sepenuhnya, dan tidak ada informasi yang bocor ke media meskipun waktunya sangat sensitif karena bertepatan dengan babak kualifikasi dan persiapan intensif menuju Piala Dunia.

Hassan Hassan pernah mengatakan dalam sebuah wawancara televisi: “Saya menjalani dua operasi dan kateterisasi, serta pemasangan tiga stent dalam beberapa waktu terakhir. Saya mengabaikan kritik dan berpura-pura tidak melihatnya, tetapi kenyataannya saya melihat semuanya, dan mereka meragukan kemampuan teknis saya.”

Pelatih timnas Mesir itu menambahkan: “Dikatakan bahwa saya terlalu memuji para pemain, padahal kenyataannya saya menempatkan Allah di urutan pertama. Saya menyukai kritik yang membangun dan memanfaatkannya, tetapi yang terjadi adalah tuduhan langsung bahwa saya tidak mengerti apa-apa tentang sepak bola.”

Hossam Hassan ikut serta dalam episode khusus yang dipandu oleh jurnalis Mona El-Shazly, bersama sejumlah anggota keluarganya, dalam sebuah wawancara yang mengungkap sisi kemanusiaan dari kehidupan pelatih yang memimpin tim nasional Mesir pada salah satu periode tersulit yang pernah dialami sepak bola Mesir.

Ini merupakan kali pertama Hossam Hassan secara terbuka membagikan detail mengenai krisis kesehatannya, di saat ia sedang menghadapi dua pertarungan sekaligus: yang pertama melawan penyakit, dan yang kedua melawan gelombang kritik tajam yang menargetkan gaya kepelatihannya serta pilihan taktisnya bersama tim nasional.