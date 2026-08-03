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Moussa DiabyGetty Images

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"Aku ingin Inter": Moussa Diaby membuat kalkulasi Al Ittihad kacau

Transfers
M. Diaby
Al Ittihad
Inter
Saudi Pro League
Serie A
Prancis
Italia

Pemain Prancis itu mencari peluang untuk kembali ke Eropa

Dalam perkembangan cepat yang bisa memanaskan bursa transfer musim panas, winger asal Prancis Moussa Diaby telah menentukan sikap final soal masa depannya. Ia memberi tahu manajemen Inter Milan bahwa dirinya sepenuhnya setuju untuk mengenakan seragam "Nerazzurri" musim depan, sekaligus meminta mereka untuk menuntaskan kesepakatan dengan klubnya saat ini, Al Ittihad Saudi.

Surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" mengungkapkan bahwa Diaby melakukan komunikasi langsung dengan para petinggi Inter selama beberapa jam terakhir, dan menegaskan kepada mereka keinginannya yang gamblang untuk kembali ke Benua Eropa melalui pintu "San Siro", dengan syarat tercapainya kesepahaman finansial dengan manajemen Al Ittihad untuk merampungkan transfer tersebut.

Menurut surat kabar yang tersebar luas itu, Diaby tak lagi memasukkan opsi bertahan di Liga Arab Saudi dalam perhitungannya, dan menekan sekuat tenaga demi bisa pergi musim panas ini. 

Pemain berusia 26 tahun itu menilai proyek olahraga Inter dan persaingan di Liga Champions Eropa merupakan pilihan yang paling tepat untuk fase kariernya mendatang.

Saat ini sedang berlangsung negosiasi resmi antara manajemen Inter dan Al Ittihad, di tengah kerahasiaan yang ketat soal angka finansial yang diminta. Klub Italia itu berharap dapat memanfaatkan keinginan sang pemain untuk menekan tuntutan klub Saudi, yang tak lama berselang sebelumnya telah merekrut Diaby lewat transfer bernilai besar.

Club Friendlies
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AC Milan
MIL
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Inter
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AFC Champions League Elite Qualification
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Diaby dianggap sebagai salah satu target utama Inter untuk memperkuat posisi sayap, seiring upaya sang pelatih meningkatkan opsi serangan sebelum musim dimulai.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa persetujuan sang pemain terhitung 50% dari kesepakatan, sementara keputusan final masih bergantung pada kemampuan Inter meyakinkan Al Ittihad untuk melepas bintangnya.

Belum ada komentar resmi dari pihak Al Ittihad hingga saat ini, namun keputusan Diaby yang jelas menempatkan klub Saudi itu di bawah tekanan besar, antara mempertahankan sang pemain atau menyetujui kepergiannya dan meraih keuntungan finansial sebelum bursa transfer ditutup.

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