Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Wehda v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Aktivitas besar di hari terakhir: 20 transfer mengobarkan "Bursa Transfer Roshan League"

Transfers
Saudi Pro League
Al Ahli
Al Ittihad
G. Wijnaldum
Arab Saudi
Belanda

Wijnaldum kesepakatan terbaru Al-Ittihad

  Tirai bursa transfer musim panas di Arab Saudi resmi ditutup pada Minggu kemarin, di tengah aktivitas besar pada hari terakhir jendela transfer.

Surat kabar "Okaz" menyebutkan bahwa klub-klub mengumumkan serangkaian transfer yang mencakup penguatan skuad dan pertukaran pemain antarklub Liga Roshn serta berbagai divisi, di samping merekrut nama-nama asing baru, sehingga jumlah transfer pada hari penutupan mencapai 20 kesepakatan resmi.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Berikut adalah pergerakan paling menonjol pada hari terakhir:

 Murad Khudri dari Al-Wehda ke Al-Shabab

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Ricardo Matias dari Al-Ahli ke Al-Shabab

 Abdullah Hausawi dari Al-Shabab ke Al-Najma

 Mamadou Sangare ke Manchester City U-21 dari Al-Qadsiah

Wijnaldum ke Al-Ittihad

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Ibrahima Diaby dari Cercle Brugge ke Al-Ahli

Said Ba'atiyah dari Al-Fateh ke Al-Ahli

Fawaz Al-Sqour dari Al-Ittihad ke Al-Khaleej

Fahd Al-Rashidi dari Al-Taawoun ke Al-Khaleej

Yago Souza dari America Mineiro ke Al-Feiha

Turki Al-Ja'di dari Al-Taawoun ke Al-Feiha

 Ali Al-Hassan dari Al-Nassr ke Al-Fateh

Hossam Al-Sadeq dari Ittihad Touarga ke Al-Fateh

Faris Al-Ghamdi dari Al-Ettifaq ke Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi dari Al-Qadsiah ke Al-Taawoun

Nasser Al-Halil dari Al-Najma ke Al-Taawoun

Ammar Al-Yahaibi dari Al-Qadsiah ke Abha

Mateus Borel dari Al-Ittihad ke Abha

Pedro Henrique ke Al-Ettifaq

Abdulilah Hausawi dari Al-Ittihad ke Al-Ettifaq

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google