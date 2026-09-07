Tirai bursa transfer musim panas di Arab Saudi resmi ditutup pada Minggu kemarin, di tengah aktivitas besar pada hari terakhir jendela transfer.
Surat kabar "Okaz" menyebutkan bahwa klub-klub mengumumkan serangkaian transfer yang mencakup penguatan skuad dan pertukaran pemain antarklub Liga Roshn serta berbagai divisi, di samping merekrut nama-nama asing baru, sehingga jumlah transfer pada hari penutupan mencapai 20 kesepakatan resmi.
Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"
Berikut adalah pergerakan paling menonjol pada hari terakhir:
Murad Khudri dari Al-Wehda ke Al-Shabab
Ricardo Matias dari Al-Ahli ke Al-Shabab
Abdullah Hausawi dari Al-Shabab ke Al-Najma
Mamadou Sangare ke Manchester City U-21 dari Al-Qadsiah
Wijnaldum ke Al-Ittihad
Ibrahima Diaby dari Cercle Brugge ke Al-Ahli
Said Ba'atiyah dari Al-Fateh ke Al-Ahli
Fawaz Al-Sqour dari Al-Ittihad ke Al-Khaleej
Fahd Al-Rashidi dari Al-Taawoun ke Al-Khaleej
Yago Souza dari America Mineiro ke Al-Feiha
Turki Al-Ja'di dari Al-Taawoun ke Al-Feiha
Ali Al-Hassan dari Al-Nassr ke Al-Fateh
Hossam Al-Sadeq dari Ittihad Touarga ke Al-Fateh
Faris Al-Ghamdi dari Al-Ettifaq ke Al-Taawoun
Ibrahim Mahnashi dari Al-Qadsiah ke Al-Taawoun
Nasser Al-Halil dari Al-Najma ke Al-Taawoun
Ammar Al-Yahaibi dari Al-Qadsiah ke Abha
Mateus Borel dari Al-Ittihad ke Abha
Pedro Henrique ke Al-Ettifaq
Abdulilah Hausawi dari Al-Ittihad ke Al-Ettifaq
Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"