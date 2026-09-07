Tirai bursa transfer musim panas di Arab Saudi resmi ditutup pada Minggu kemarin, di tengah aktivitas besar pada hari terakhir jendela transfer.

Surat kabar "Okaz" menyebutkan bahwa klub-klub mengumumkan serangkaian transfer yang mencakup penguatan skuad dan pertukaran pemain antarklub Liga Roshn serta berbagai divisi, di samping merekrut nama-nama asing baru, sehingga jumlah transfer pada hari penutupan mencapai 20 kesepakatan resmi.

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Berikut adalah pergerakan paling menonjol pada hari terakhir:

Murad Khudri dari Al-Wehda ke Al-Shabab

Ricardo Matias dari Al-Ahli ke Al-Shabab

Abdullah Hausawi dari Al-Shabab ke Al-Najma

Mamadou Sangare ke Manchester City U-21 dari Al-Qadsiah

Wijnaldum ke Al-Ittihad

Ibrahima Diaby dari Cercle Brugge ke Al-Ahli

Said Ba'atiyah dari Al-Fateh ke Al-Ahli

Fawaz Al-Sqour dari Al-Ittihad ke Al-Khaleej

Fahd Al-Rashidi dari Al-Taawoun ke Al-Khaleej

Yago Souza dari America Mineiro ke Al-Feiha

Turki Al-Ja'di dari Al-Taawoun ke Al-Feiha

Ali Al-Hassan dari Al-Nassr ke Al-Fateh

Hossam Al-Sadeq dari Ittihad Touarga ke Al-Fateh

Faris Al-Ghamdi dari Al-Ettifaq ke Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi dari Al-Qadsiah ke Al-Taawoun

Nasser Al-Halil dari Al-Najma ke Al-Taawoun

Ammar Al-Yahaibi dari Al-Qadsiah ke Abha

Mateus Borel dari Al-Ittihad ke Abha

Pedro Henrique ke Al-Ettifaq

Abdulilah Hausawi dari Al-Ittihad ke Al-Ettifaq

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