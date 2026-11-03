Steven Gerrard melampiaskan kemarahannya terhadap teknologi asisten wasit video, setelah laga puncak antara Liverpool dan Arsenal menyaksikan insiden wasit yang memicu kekesalannya, dan mendorongnya untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam ruang VAR sebagai "benar-benar memalukan", sembari melontarkan kritik tajam kepada wasit Stuart Attwell.

Menit ke-21 dalam kekalahan Liverpool dari Arsenal menyaksikan kontroversi wasit, setelah Jurrien Timber menarik kaus Alexander Isak di dalam kotak penalti, dalam sebuah pelanggaran yang jelas namun tidak ditiup oleh wasit, yang terjadi hanya lima menit setelah Kai Havertz mencetak gol kemenangan.

Bahkan pelatih Liverpool Andoni Iraola sampai mengisyaratkan bahwa ia akan mendorong para pemainnya untuk menjatuhkan diri ke tanah dalam situasi semacam ini, setelah penyerang Swedia Isak lebih memilih untuk terus bermain dan tidak memprotes wasit, meski ia menjadi korban pelanggaran.

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Gerrard serang teknologi video karena penalti

Dalam perbincangannya di program "The Overlap Daily", Gerrard menunjukkan kekesalan yang mendalam atas tidak adanya intervensi dari Attwell, yang bertanggung jawab atas teknologi video, dalam insiden Timber dan Isak.

Mantan kapten Liverpool itu berkata: "Kecepatan umpan silang, cara insiden itu terjadi, dan reaksi yang menyertainya, semuanya adalah hal-hal yang bisa membuat kita memahami bagaimana seorang wasit dapat melewatkannya atau mengira itu bukan pelanggaran besar. Tetapi ketika seseorang duduk di dalam ruang teknologi video, dikelilingi oleh semua layar itu, lalu gagal melihat insiden tersebut, maka itu benar-benar memalukan."

Ia menambahkan: "Ia memegang kausnya dalam waktu yang lama, dan wasit punya tiga atau empat kesempatan untuk meninjau insiden itu dan memperlambatnya, belum lagi banyaknya jumlah kamera yang ada di stadion saat ini. Apa yang dilakukan Stuart Attwell sangat buruk."

Arsenal mengakhiri penantian selama 14 tahun, dengan kembali mengalahkan tuan rumah Liverpool (1-0), pada Minggu malam ini, dalam pekan kesembilan Liga Primer Inggris, lewat gol Kai Havertz pada menit ke-16.

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