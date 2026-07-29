Akhirnya, Real Madrid Ajukan Tawaran Pertama untuk Merekrut Rodri

Real Madrid mulai melakukan langkah resmi untuk merekrut Rodri, bintang Manchester City, setelah klub Kerajaan itu menjalin kontak pertama dengan manajemen klub Inggris tersebut untuk membahas kemungkinan menuntaskan transfer, dalam langkah yang menandai perubahan penting dalam sikap Los Blancos terhadap pemain Spanyol itu.

Menurut jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Real Madrid dan Manchester City telah memasuki negosiasi awal lewat pembicaraan lisan, di saat Florentino Perez, presiden klub Kerajaan, memberikan lampu hijau untuk melanjutkan transfer tersebut, setelah selama beberapa bulan pintu tertutup bagi kemungkinan merekrut Rodri.

Romano mengungkapkan bahwa Real Madrid menunjukkan kesiapannya untuk mengajukan tawaran senilai lebih dari 50 juta euro demi memuluskan transfer ini.

Perkembangan ini muncul setelah Rodri menjadi prioritas utama di dalam Real Madrid, terutama usai penampilan gemilangnya bersama timnas Spanyol dan gelar juara Piala Dunia, di mana manajemen klub kini memandang pemain Manchester City itu sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini tengah dan memberikan tim seorang pemain yang mampu mengatur permainan serta mengendalikan tempo pertandingan.

Rodri terikat kontrak dengan Manchester City hingga tahun 2027, namun keinginan sang pemain untuk kembali ke Spanyol bisa memainkan peran penting dalam menentukan masa depannya, terutama dengan adanya ketertarikan Real Madrid untuk merekrutnya.

Real Madrid berupaya mempercepat negosiasi demi menuntaskan transfer sebelum Rodri kembali menjalani latihan bersama Manchester City sebagai persiapan menyambut musim baru, di mana klub Kerajaan itu berharap dapat mencapai kesepakatan dengan manajemen klub Inggris tersebut dalam beberapa hari mendatang.

Kesepakatan Rodri telah berubah dari sekadar ketertarikan di lingkup internal Real Madrid menjadi target strategis bagi klub, terutama karena sang pemain sangat dikagumi di "Valdebebas", selain itu ide merekrutnya juga mendapat dukungan pelatih Jose Mourinho, yang memandangnya sebagai bagian penting dari proyek barunya bersama tim.

Real Madrid berharap tawaran pertamanya berhasil membuka pintu bagi negosiasi yang lebih serius dengan Manchester City, sebagai persiapan untuk merampungkan transfer yang bisa menjadi yang paling menonjol dalam pergerakan klub selama bursa transfer musim panas ini.

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