Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Real Madrid asal Brasil, Endrick, menegaskan sikapnya terkait spekulasi yang terus berkembang mengenai kemungkinan kepergiannya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Iklan

Pernyataan penyerang Brasil berusia 20 tahun itu muncul setelah ia tampil gemilang bersama tim nasional negaranya saat menghadapi Singapura. Ia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist, dalam penampilan yang kembali menyoroti bakatnya, di tengah pertanyaan mengenai alasan dirinya jarang bermain secara reguler bersama Real Madrid.

Dalam pernyataan yang dikutip situs Tribuna, Endrick menjawab pertanyaan soal masa depannya: "Saya ingin bertahan di Real Madrid selamanya. Saya selalu siap membantu klub."

Ketika ditanya mengenai situasinya yang minim menit bermain, ia menyebut bahwa keputusan ada di tangan pelatih Jose Mourinho. Ia menambahkan: "Saya rasa itu keputusan Mourinho, bukan? Tentu saja, saya selalu siap membantu Real Madrid, klub terbesar di dunia."

141 Menit yang Memicu Spekulasi soal Masa Depan Endrick

Iklan Iklan

Pernyataan Endrick datang saat ia tengah menjalani masa sulit bersama Real Madrid. Ia baru bermain selama 141 menit di semua kompetisi pada musim ini, setelah mengalami cedera otot di awal musim yang mengganggu langkahnya.

Topik Terkait

Penyerang asal Brasil itu kini berada di luar perhitungan susunan pemain inti, di tengah ketatnya persaingan di lini depan dan keberadaan Kylian Mbappe yang menempati posisi terdepan dalam pilihan Mourinho, ditambah banyaknya opsi serangan yang tersedia bagi pelatih asal Portugal tersebut.

Endrick sebelumnya terpaksa mencari kesempatan bermain yang lebih besar pada musim lalu, ketika ia bergabung dengan klub Prancis Olympique Lyon dengan status pinjaman pada paruh kedua musim.

Iklan

Sang pemain menjalani pengalaman yang sukses bersama tim Prancis tersebut, dengan mencetak 8 gol dan 7 assist dalam 21 pertandingan dengan total 1.663 menit bermain. Catatan itu menegaskan kemampuannya memberi kontribusi ketika mendapat kesempatan bermain secara reguler.

Milan dan Roma Memantau, Muncul Tawaran 70 Juta Euro

Iklan

Minimnya menit bermain Endrick memicu persaingan di antara sejumlah klub Eropa yang ingin memanfaatkan situasinya di Real Madrid. Namanya dikaitkan kuat dengan dua klub Italia, Milan dan Roma, di samping minat dari klub-klub lain.

Laporan dari Italia mengungkapkan bahwa Milan bersiap mengajukan tawaran senilai 60 juta euro, ditambah 10 juta euro lainnya dalam bentuk insentif dan bonus, demi mendapatkan jasa penyerang asal Brasil tersebut.

Iklan

Menurut laporan tersebut, skema yang diusulkan mencakup kemungkinan penambahan klausul yang memungkinkan Real Madrid membeli kembali sang pemain seharga 80 juta euro, sehingga klub Spanyol itu berpeluang mendapatkan kembali jasanya di masa depan jika ia bersinar bersama tim Italia tersebut.

Roma juga ikut masuk dalam potensi negosiasi, sementara Arsenal turut dikaitkan dengan sang pemain, meski laporan mengenai sikap klub Inggris itu masih beragam.

Iklan

Namun, pernyataan terbaru Endrick menjadi pesan jelas bagi klub-klub yang meminatinya, bahwa prioritasnya tetap meraih kesuksesan bersama Real Madrid, bukan mencari jalan keluar dari klub karena minimnya kesempatan bermain.

Mourinho Pertahankan Talenta Brasil

Iklan

Mourinho tampaknya tidak berminat melepas Endrick, meski tawaran dan minat terhadap jasanya terus meningkat. Ia sebelumnya berbicara sangat positif tentang potensi sang pemain dan menegaskan bahwa Endrick memiliki masa depan yang luar biasa.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya juga mengirimkan pesan tegas kepada klub-klub yang tertarik merekrut penyerang Brasil tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, ia berkata: "Lupakan saja, lupakan klub mana pun yang tertarik padanya. Pemain ini sangat penting bagi kami, dan klub mana pun yang ingin merekrutnya harus berurusan dengan saya."

Iklan

Mourinho menambahkan bahwa ia sangat menyukai potensi sang pemain dan tidak melihat perlunya Endrick pergi dengan status pinjaman, seraya menegaskan keyakinannya bahwa Endrick mampu meraih kesuksesan luar biasa bersama Real Madrid.

Dengan demikian, hubungan kedua pihak tampaknya menjadi salah satu kunci utama yang menentukan masa depan Endrick, yang masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga musim panas 2030.