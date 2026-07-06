Akhir yang pahit... Ravinia mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia dengan rasa kecewa yang mendalam

Perjalanan bintang Brasil, Raphinha, di Piala Dunia berakhir dengan cara yang pahit, setelah tim Samba tersingkir akibat kekalahan 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Rafinha tiba di Piala Dunia sebagai salah satu pilar utama lini serang timnas Brasil, namun cedera otot yang dialaminya selama babak penyisihan grup sangat memengaruhi penampilannya.

Rafinha terpaksa meninggalkan pertandingan melawan Haiti pada putaran kedua fase grup, setelah merasakan nyeri pada otot paha belakang kanannya. Cedera tersebut awalnya menimbulkan kekhawatiran di dalam kamp timnas Brasil, dan pemeriksaan medis kemudian memastikan bahwa ia mengalami masalah otot pada paha kanannya.

Meskipun timnas Brasil belum secara resmi mencoret Raphinha dari sisa pertandingan turnamen, dan staf pelatih berupaya mempercepat proses pemulihannya, pemain sayap Barcelona tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kebugarannya sepenuhnya, sehingga ia menjalani fase krusial turnamen ini dalam kondisi yang jauh dari performa terbaiknya.

Kekalahan dari Norwegia mengakhiri impian timnas Brasil di Piala Dunia, setelah mereka kembali gagal mendekati target yang diidamkan.

Bagi Raphinha, akhir ini terasa lebih pahit secara pribadi. Setelah musim yang baik bersama Barcelona—meski diwarnai masalah fisik—ia memasuki Piala Dunia sebagai salah satu pemimpin tim Brasil. Namun, cedera itu datang pada waktu yang paling tidak tepat dan menghentikan kontribusinya di turnamen di mana ia diharapkan bisa membuat perbedaan.

Kini, pemain sayap Brasil tersebut memulai liburan musim panasnya, dengan fokus pada pemulihan fisiknya sebelum kembali ke skuad Barcelona.

Klub Catalan tersebut akan terus memantau kondisi Raphinha dengan cermat, setelah turnamen yang berakhir lebih awal dari yang diharapkan baginya, dan membuatnya merasa bahwa perjalanannya di Piala Dunia terpengaruh sejak saat tubuhnya tidak lagi mampu melanjutkan.