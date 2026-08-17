Bintang asal Prancis, Karim Benzema, kini terancam hengkang dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini, setelah sejumlah laporan media mengungkap bahwa pelatih kepala tim asal Italia, Simone Inzaghi, tidak lagi mengandalkan sang penyerang veteran, bersamaan dengan langkah klub untuk merekrut pengganti dari Liga Primer Inggris.

Menurut laporan jaringan "Sky Sport" dan surat kabar Spanyol "AS", Al Hilal tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Benzema, yang berlaku hingga musim panas mendatang, guna membuka ruang bagi perekrutan penyerang baru. Penyerang Aston Villa asal Inggris, Ollie Watkins, berada di puncak daftar nama kandidat untuk menggantikan pemain Prancis tersebut.

Kendala utama dalam kepergian Benzema terletak pada aspek kontraktual dan finansial, sebab menurut "Sky Sport", pemain tersebut menerima sebagian gajinya dari pihak-pihak yang terkait dengan Liga Pro Saudi, sehingga pemutusan kontrak menjadi lebih rumit ketimbang sekadar mencapai kesepakatan antara pemain dan Al Hilal.

Jika keputusan perpisahan diambil, klub perlu mencapai kesepakatan dengan liga dan pihak-pihak terkait, hal yang menjelaskan sulitnya mengakhiri hubungan kontraktual saat ini, meski Al Hilal ingin segera menyelesaikan urusan ini agar dapat mendaftarkan penyerang baru ke dalam skuadnya.

Menurut "AS", Benzema meminta untuk memperoleh gaji penuhnya untuk musim terakhir dari kontraknya jika Al Hilal memutuskan untuk membatalkan kontrak, sebuah permintaan yang tidak mendapat persetujuan dari manajemen klub maupun liga, sehingga menambah kerumitan negosiasi antara pihak-pihak terkait.

Benzema, yang berusia 38 tahun, sempat bergabung ke Al Hilal dari rival mereka Al Ittihad dalam sebuah transfer besar pada Februari lalu, namun kini ia justru menghadapi masa depan yang tak menentu dalam waktu singkat setelah bergabung dengan "Sang Pemimpin".

Kendati demikian, penyerang Prancis itu memulai musim ini secara normal, setelah mencetak gol dari titik penalti dalam kemenangan Al Hilal atas Al Fayha 4-2 pada laga pembuka Liga Saudi, tetapi ia menunjukkan ketidaksenangannya saat ditarik keluar pada menit ke-70, sebuah pemandangan yang menambah spekulasi seputar hubungannya dengan tim pelatih.

Di saat Al Hilal mempertimbangkan untuk melepas Benzema, Ollie Watkins berada di puncak daftar opsi untuk memperkuat lini serang, sebab penyerang Inggris itu terikat kontrak dengan Aston Villa hingga tahun 2028, yang berarti perampungan transfer ini akan membutuhkan negosiasi dengan klub Inggris tersebut.

Langkah-langkah Al Hilal ini muncul di tengah penyesuaian regulasi pendaftaran pemain asing di kompetisi Saudi, di mana aturan saat ini memperbolehkan pendaftaran 8 pemain asing dalam skuad tim di liga, dibanding 10 pemain di Piala Raja dan Piala Super Saudi.