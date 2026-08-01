Akhir Sebuah Era? Vinicius di Ambang Perpisahan Usai Keputusan Mengejutkan Real Madrid

Bintang asal Brasil, Vinicius Junior, menghadapi titik balik yang krusial dalam perjalanan kariernya bersama Real Madrid, setelah klub Kerajaan itu menunjukkan kesiapan untuk melepasnya jika negosiasi yang tengah berlangsung untuk memperpanjang kontraknya yang segera berakhir mengalami kegagalan.

Sumber-sumber yang mengetahui situasi mengungkapkan kepada jaringan ESPN bahwa manajemen Real Madrid mengambil sikap tegas untuk tidak menaikkan tawaran terakhir mereka dalam perpanjangan kontrak sang pemain, seraya menegaskan bahwa keputusan akhir kini berada di tangan pemain itu sendiri, apakah menerima tawaran yang diajukan atau mencari tujuan baru.

Vinicius, yang berusia 26 tahun, akan kembali ke pusat latihan Valdebebas pada Senin mendatang untuk bergabung dengan persiapan musim baru, di saat kontraknya hanya menyisakan satu tahun lagi, yang menempatkan klub pada pilihan-pilihan yang terbatas.

Sumber-sumber tersebut mengungkap bahwa Arsenal dari Inggris memantau situasi ini dengan saksama, dan meyakini bahwa mereka akan berada dalam posisi negosiasi yang kuat jika sang winger Brasil memutuskan untuk pergi, meski sumber yang dekat dengan pemain membantah adanya kontak langsung apa pun dengan juara Liga Primer Inggris tersebut.

Negosiasi antara kedua pihak tetap tersendat selama berbulan-bulan lamanya, di mana Vinicius tidak menunjukkan tergesa-gesa untuk menandatangani kontrak baru, sementara belum ada jadwal yang ditetapkan untuk pertemuan baru antara manajemen klub dan perwakilan pemain.

Perkembangan ini muncul di tengah ketidakpuasan yang jelas ditunjukkan Vinicius sepanjang musim lalu di bawah kepemimpinan mantan pelatih Xabi Alonso, terutama setelah ia ditarik keluar dalam laga El Clasico di Stadion Santiago Bernabeu, di tengah kekecewaan kolektif akibat tidak diraihnya satu pun gelar besar untuk musim kedua secara beruntun.

Sejak bergabung dengan klub Kerajaan pada 2018 dari Brasil, Vinicius menjelma menjadi salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol, di mana ia mencetak gol pada dua final Liga Champions Eropa, dan menjadi peraih posisi kedua dalam penghargaan Ballon d'Or 2024.