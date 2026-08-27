Manajemen klub Al Hilal Arab Saudi mengakhiri perjalanan salah satu bintang terpenting tim dalam beberapa tahun terakhir, setelah dirinya keluar dari perhitungan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Al Hilal berambisi membangun tim yang kuat guna merebut kembali gelar liga dan Liga Champions Asia, setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan dan hanya mampu meraih trofi seperti Piala Raja dan Piala Super lokal.

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Menurut surat kabar Saudi "Al Riyadiah", Al Hilal berhasil mengakhiri krisis terkait bek mereka, Ali Al Bulaihi, dan menandatangani kesepakatan finansial yang menyatakan kepergiannya sebelum berakhirnya periode transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Tidak ada rincian tambahan yang diungkapkan terkait masa depan sang pemain, namun belakangan ini ia dikaitkan dengan bergabung ke barisan Al Ittihad atau Al Diriyah.

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Al Bulaihi merupakan salah satu bintang terpenting Al Hilal dalam satu dekade terakhir dan mampu meraih banyak gelar lokal serta kontinental, mulai dari kontraknya pada tahun 2017, ketika ia datang dari Al Fateh.

Al Bulaihi tampil dalam 263 pertandingan dengan mencetak 23 gol dan memberikan 3 assist, sementara ia meraih 14 gelar yang dipuncaki dengan Liga Saudi sebanyak 5 kali, di samping Liga Champions Asia dalam dua kesempatan.