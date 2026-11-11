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Manchester United semakin dekat untuk menunjuk manajer baru guna menggantikan Michael Carrick, pelatih saat ini, yang reputasinya merosot tajam setelah ambruknya hasil-hasil pertandingan dalam periode terakhir.

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Manajemen Manchester United telah memutuskan untuk melepas Carrick selama jeda internasional saat ini, di tengah hasil-hasil mengecewakan yang diraih tim, lantaran mereka hanya meraih dua kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris, meski menahan imbang Aston Villa dengan skor dramatis 4-4.

Carrick mengambil alih tanggung jawab pada Januari lalu menggantikan pelatih asal Portugal Ruben Amorim, sebelum mendapatkan kontrak selama dua tahun pada Mei, setelah membawa tim finis di peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions Eropa, namun merosotnya hasil mengembalikan masa depannya ke dalam keraguan.

Meski ia menegaskan tidak berpikir untuk mengundurkan diri usai hasil imbang melawan Aston Villa, sejumlah laporan mengindikasikan keinginan manajemen Manchester United untuk menuntaskan urusan pelatih baru sebelum menghadapi Liverpool di Stadion Anfield pada 22 November.

Di sisi lain, jaringan "Sky Sports" pada hari Rabu ini menegaskan bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan awal dengan Mauricio Pochettino, pelatih kepala timnas Amerika Serikat saat ini.

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Jaringan tersebut menyebutkan bahwa manajemen klub Inggris itu tengah merampungkan negosiasinya dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, terutama terkait tanggal yang ditentukan bagi bergabungnya Pochettino ke Manchester United.

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Mengingat timnas Amerika Serikat akan menjalani dua pertandingan selama jeda internasional saat ini, dan Mauricio Pochettino diperkirakan akan berada di bangku cadangan pada hari Sabtu dan Rabu melawan Haiti, maka ia bisa saja langsung bergabung ke Manchester United setelah itu, dengan kemungkinan hadir dalam laga melawan Liverpool pada hari Minggu 22 November ini.

Meski terikat kontrak dengan timnas Amerika Serikat, pelatih asal Argentina itu memiliki klausul yang memungkinkannya pergi dengan nilai lebih dari 8 juta euro, jumlah yang harus dibayarkan Manchester United untuk mendapatkan jasanya.

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Pertemuan menentukan di Monako

Para pemegang pengaruh di Manchester United berkumpul pada hari Rabu ini dalam sebuah pertemuan puncak di Monako, sementara pelatih Michael Carrick tetap datang untuk bekerja meski masa depannya tampak suram.

Menurut laporan media, Manchester United diperkirakan akan mengumumkan pemecatan Carrick hari ini, akibat merosotnya hasil.

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Surat kabar Inggris "Daily Mail" menyebutkan bahwa Carrick, pelatih Manchester United berusia 45 tahun itu, terlihat mengacungkan jempol kepada para fotografer saat tiba di lapangan latihan klub, Carrington, pada Rabu pagi ini.

Sementara itu, Chief Executive Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox dijadwalkan bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe di Monako untuk menentukan nasib Carrick.

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Berrada dan Wilcox bertolak ke Prancis selatan kemarin untuk menghadiri pertemuan puncak yang dijadwalkan bagi para pejabat perusahaan Ineos. Berrada dan Wilcox akan menyampaikan rekomendasi mereka kepada Ratcliffe hari ini, dan semua indikasi menunjukkan bahwa Carrick akan membayar harga atas merosotnya timnya yang mengkhawatirkan ke zona degradasi Liga Primer Inggris.

Dipahami bahwa manajemen Old Trafford ingin menyampaikan keputusannya kepada Carrick secara langsung, hal yang mungkin akan terjadi dalam beberapa jam ke depan.