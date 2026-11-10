Sebuah laporan media menyebut bahwa para hakim meminta seorang mantan bintang Spanyol, yang namanya dikaitkan dengan laga-laga terakhir pemain Argentina Lionel Messi bersama Barcelona, untuk bersiap menjalani hukuman penjara atas tuduhan pelecehan seksual dalam beberapa hari mendatang.

Menurut surat kabar "AS", bagian ketiga dari Pengadilan Almeria meminta tim pembela mantan pemain Celta Vigo, Santi Mina, untuk mengajukan argumen mereka terkait pelaksanaan putusan dalam waktu sepuluh hari.

Mina akan dipenjara selama empat tahun atas tuduhan pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2017 dan telah diputuskan secara final oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Almeria, para hakim memberikan perwakilan hukum pria yang terpidana itu ruang untuk "mengajukan dalil-dalil terkait pelaksanaan hukumannya dalam dokumen yang sama".

Karena hukuman melebihi dua tahun penjara, penangguhan biasa tidak dimungkinkan, sehingga langkah hukum berikutnya, setelah prosedur ini selesai, adalah mengeluarkan perintah agar pemain tersebut secara sukarela masuk ke penjara pilihannya.

Pengadilan Almeria menuntut pesepak bola asal Galicia itu untuk memberikan tanggapan mengenai sejauh mana kepatuhannya terhadap "larangan mendekati korban dalam jarak kurang dari 500 meter dan menghubunginya dengan cara apa pun, selama dua belas tahun".

Pengadilan juga menegur Santi Mina dan memperingatkannya bahwa ia dapat "melakukan tindak pidana pelanggaran putusan apabila tidak mematuhi" pembatasan-pembatasan tersebut.

Keputusan pengadilan juga memberikan kesempatan kepada Kejaksaan untuk menyampaikan sikapnya mengenai cara pembayaran ganti rugi perdata sebesar 25 ribu euro yang dibebankan kepada pemain itu sebagai kompensasi atas kerugian moral. Selain itu, putusan pengadilan menguatkan pembebasan rekan setimnya, pemain David Goldar.

Proses pelaksanaan ini dimulai setelah Divisi Pidana Mahkamah Agung pada September lalu mengesahkan putusan terhadap Mina atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan pada dini hari tanggal 16 Juni 2017 di dalam sebuah truk yang terparkir di dekat sebuah kelab malam di Mojacar (Almeria).

Merusak Perpisahan Messi dengan Barcelona

Nama Santi Mina dikaitkan dengan rusaknya perpisahan Messi dengan Barcelona, di mana perjalanan "La Pulga" bersama Barca berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan.

Messi menjalani laga terakhirnya dengan seragam Barcelona pada 16 Mei 2021 melawan Celta Vigo di Liga Spanyol.

Barcelona secara mengejutkan tumbang di tangan tamunya Celta Vigo (1-2), dalam laga yang mempertemukan keduanya di Stadion Camp Nou, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-37 Liga Spanyol.

Legenda Argentina Lionel Messi mencetak gol pembuka keunggulan bagi Barca pada menit ke-28, tetapi Santi Mina menyamakan kedudukan untuk tim tamu hanya 10 menit kemudian, sebelum Mina menambahkan gol kedua pada menit ke-89, sehingga buyarlah impian Blaugrana meraih gelar Liga untuk musim kedua secara beruntun.

Menolak 29 Alasan Banding Pihak Pembela

Mahkamah Agung menolak sepenuhnya kedua puluh sembilan alasan banding pihak pembela dan menyatakan bahwa terdakwa bertindak "dengan memanfaatkan ruang yang sempit dan asing" bagi korban, serta "bahwa ia menutupi satu-satunya jalan keluar dan korban berada dalam keadaan syok".

Putusan Mahkamah Agung menegaskan adanya serangan "mendadak" pertama, yang dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya persetujuan, yang diikuti oleh serangan kedua yang jelas-jelas dilakukan "meskipun tidak ada persetujuan dari korban".

Para hakim menolak adanya bentuk kesalahan apa pun terkait kehendak perempuan tersebut, dan menyatakan bahwa fakta sang atlet menghentikan perbuatannya ketika gadis itu memintanya "membuktikan momen berakhirnya perbuatan tersebut dan menjelaskan mengapa pengadilan mengesampingkan penggunaan kekerasan atau intimidasi; hal itu tidak membuktikan bahwa korban telah menyetujui sebelumnya atau bahwa terdakwa mengira korban menyetujuinya".

Keputusan tersebut menyatakan bahwa perempuan itu "menderita kecemasan berat dan gejala depresi yang terkait dengan peristiwa tersebut, kehidupan sehari-harinya terdampak secara signifikan, dan ia menderita gangguan stres pascatrauma kronis".

Mahkamah Agung juga menolak banding yang diajukan oleh tim hukum korban, yang menuntut pemain itu dipenjara delapan tahun atas tuduhan pelecehan seksual.

Para hakim menolak permintaan itu, dengan pertimbangan bahwa uraian pengadilan tingkat pertama tidak menjelaskan adanya penggunaan "kekerasan secara paksa" oleh Mina untuk memaksa gadis tersebut.

Perlu dicatat bahwa Mina pernah membela berbagai timnas Spanyol mulai dari kelompok usia muda hingga timnas U-21, tetapi ia tidak pernah mengenakan seragam timnas senior.