Bek asal Portugal, Joao Cancelo, bergabung dengan sesi latihan Al Hilal pada Jumat pekan lalu, di saat negosiasi antara manajemen Barcelona dan klub Saudi tersebut masih berlangsung tanpa mencapai kesepakatan final hingga kini, di tengah keyakinan besar dari klub Katalan dan pemain veteran itu bahwa transfer ini akan dipastikan pada pekan ini. Sementara itu, sang pemain dalam beberapa jam terakhir menegaskan bahwa pikiran dan hatinya berada bersama klub Katalan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona sepenuhnya yakin akan kembalinya Cancelo ke Stadion Spotify Camp Nou berdasarkan kontrak transfer permanen, di mana mereka telah menjalankan negosiasi yang berlangsung selama berminggu-minggu dengan Al Hilal, dan kesepakatan hampir rampung, kecuali beberapa rincian terkait pajak yang menyebabkan penandatanganan tertunda lebih lama dari yang diperkirakan, tanpa membuat poin-poin ini menjadi ancaman apa pun bagi rampungnya transfer ini, melainkan hanya menundanya untuk jangka waktu yang lebih panjang dari yang direncanakan sejak awal.

Pemain internasional Portugal berusia 32 tahun itu terpaksa bergabung dengan skuad tim Saudi tersebut pada Jumat pekan lalu di luar kehendaknya, akibat tertundanya penyelesaian kepindahannya kembali ke Barcelona. Namun, dalam beberapa jam terakhir ia kembali menegaskan bahwa pikirannya hanya terfokus pada kembali bermain di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick, karena ia menganggap Barcelona sebagai rumahnya dan memandang ruang ganti tim Katalan itu sebagai keluarganya.

Cancelo mengunggah melalui akun-akun media sosialnya sebuah foto dirinya saat merayakan salah satu golnya dengan mengenakan jersey Barcelona, kembali menegaskan keinginannya yang teguh dan tak diragukan untuk melanjutkan karier sepak bolanya bersama tim Katalan tersebut, sebuah sikap yang mendapat dukungan dan pujian dari seluruh pejabat di Barcelona.

Rencana yang tengah dikerjakan manajemen klub Katalan itu mencakup agar bek serba bisa tersebut memulai fase ketiganya di Stadion "Spotify Camp Nou" pada pekan ini, tetapi kali ini melalui pembelian permanen dan bukan berstatus pinjaman, setelah ia bermain dengan status pinjaman dari Manchester City pada musim 2023-2024, dan dari Al Hilal pada musim 2025-2026.