Ajax memperkuat skuadnya dengan Marcos Leonardo: nilai transfernya ternyata jauh lebih rendah dari 25 juta euro

Marcos Leonardo pindah dari Al-Hilal ke Ajax. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano pada Minggu malam melalui ungkapan khasnya, “here we go”. Transfer ini dilaporkan melibatkan biaya transfer antara 17,5 dan 19 juta euro.

Kini, kedua klub telah mencapai kesepakatan. Menurut Romano, penyerang berusia 23 tahun itu sendiri juga telah menyetujui secara lisan persyaratan pribadi dengan pihak Ajax.

Saat ini, para pengacara sedang menyusun dan meninjau dokumen-dokumen hukum. Jika Leonardo kemudian lulus tes medis, ia akan resmi menjadi pemain Ajax.

Awalnya, menurut Romano, dibicarakan biaya transfer sebesar 25 juta euro. Namun, kemudian sang jurnalis asal Italia itu mengoreksi pernyataannya di X: jumlahnya ternyata sebesar 17,5 juta euro. Sementara itu, De Telegraaf menyebutkan biaya transfer sebesar ‘maksimal 19 juta euro’. Kabarnya, Leonardo akan menandatangani kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2031.

Keinginan Leonardo untuk kembali ke Eropa menjadi keuntungan bagi Ajax. Pemain asal Brasil ini pindah dari Santos ke Benfica pada awal 2024, kemudian Al-Hilal membelinya beberapa bulan kemudian dengan harga sekitar empat puluh juta euro. Meskipun memiliki kontrak yang menggiurkan di Arab Saudi, ia bersedia mengurangi gajinya demi kembali bermain di level tertinggi Eropa.

Penyerang ini memiliki catatan statistik yang sangat mengesankan. Sejak bergabung dengan Al-Hilal, ia telah tampil dalam 82 pertandingan resmi dan mencetak 48 gol. Dengan demikian, ia berkembang menjadi salah satu penyerang paling produktif di klub papan atas Arab Saudi tersebut.

Ajax telah secara gencar mencari penyerang tengah baru dalam beberapa pekan terakhir. Setelah kepergian Wout Weghorst ke FC Twente dan ketidakpastian seputar Kasper Dolberg, Leonardo dianggap sebagai kandidat utama. Jika detail terakhir telah diselesaikan secara definitif, salah satu transfer paling menarik di musim panas Amsterdam akan diumumkan.