Ahli wasit mengenai insiden Mandy: Niat bukanlah faktor penentu... dan Messi beruntung

Reaksi terhadap momen kontroversial yang melibatkan Lionel Messi, bintang tim nasional Argentina, dalam pertandingan melawan Aljazair di Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, masih terus berlanjut.

Messi menjadi sorotan utama setelah mencetak 3 gol “hat-trick”, yang membawa tim Tango membuka kampanye pertahanan gelar mereka dengan kemenangan telak (3-0), serta naik ke puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini, sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose (masing-masing 16 gol).

Namun, Messi menjadi bahan perdebatan karena insiden lain, saat ia melakukan tekel keras terhadap kaki bek Aljazair, Issa Mandi, ketika skor menunjukkan keunggulan tim Amerika Latin 1-0.

Meskipun wasit Simon Marciniak memutuskan pelanggaran, ia tidak mengeluarkan kartu apa pun kepada kapten tim Argentina tersebut.

Insiden tersebut ditinjau oleh wasit video Tomasz Kwiatkowski, yang memutuskan untuk tidak campur tangan, dengan pertimbangan bahwa wasit lapangan tidak melakukan “kesalahan yang jelas dan nyata” yang mengharuskan peninjauan ulang keputusan.

Sementara itu, mantan wasit Inggris Andy Davies mengatakan kepada jaringan ESPN Amerika, “Tindakan Messi tidak perlu, dan dia sangat beruntung tidak langsung diusir.”

Ia menambahkan, “Saat melakukan tekel dari belakang dengan adanya gesekan paku sepatu pada betis dan dengan tingkat kekuatan tertentu, hukuman yang tepat dalam situasi seperti ini adalah kartu merah langsung.”

Pakar wasit tersebut menjelaskan bahwa terlepas dari apakah Messi bermaksud melakukan pelanggaran dengan cara tersebut atau tidak, hal itu tidak mengubah apa pun dari segi hukum, karena niat tidak dianggap sebagai faktor penentu dalam peraturan permainan, sedangkan sifat gesekan dan intervensi itulah yang menjadi dasar dalam menilai situasi tersebut.

Ahli wasit tersebut melanjutkan, “Menurut saya, Messi beruntung karena insiden ini layak mendapat kartu merah langsung. Insiden itu terjadi saat skor menunjukkan Argentina unggul satu gol tanpa balasan, yang berpotensi sangat memengaruhi jalannya pertandingan.”

Ia menutup penjelasannya dengan mengatakan, “Selain itu, pengusiran Messi berpotensi berdampak pada sisa perjalanan Argentina di babak penyisihan grup, karena ia kemungkinan akan dikenai skorsing setidaknya satu pertandingan, yang akan membuatnya tidak bisa bermain dalam salah satu pertandingan berikutnya di Piala Dunia.”