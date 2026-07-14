Agen nomor 7... Mantan pemain Al-Ahly menjadi korban terbaru Al-Hilal

Mantan pemain Al-Ahli itu menjadi korban terbaru klub Al-Hilal, menjelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, berdasarkan keputusan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Hilal telah menyetujui peminjaman pemainnya, Abdulkarim Darci, ke tim Abha hingga akhir musim depan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari peminjaman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada sang pemain agar bisa tampil sebagai pemain inti pada musim depan, mengingat ia tidak masuk dalam rencana pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Kepergian Darci terjadi setelah satu musim sejak ia direkrut pada bursa transfer musim panas lalu, melalui transfer bebas, setelah kontraknya dengan klub sebelumnya, Al-Ahli, berakhir pada akhir musim sebelum musim lalu.

Darcy pun menjadi pemain ketujuh yang dilepas Al-Hilal pada musim baru ini, baik karena berakhirnya kontrak maupun kepindahan ke klub lain.

Sebelumnya, Inzaghi telah menyingkirkan kiper Ahmed Abu Rasin, bek Ali Al-Bulaihi, dan penyerang Abdullah Radif dari pemusatan latihan tim, sementara bek asal Spanyol Pablo Mari hengkang setelah kontraknya berakhir, serta Mohammed Al-Qahtani pindah ke Al-Qadisiyah, ditambah penyerang asal Brasil Marcos Leonardo yang hampir pindah ke Ajax Amsterdam.

Perlu dicatat bahwa Darcy telah tampil dalam 28 pertandingan bersama Al-Hilal selama musim lalu, dengan total 510 menit, namun tidak berhasil mencetak atau menciptakan gol apa pun.