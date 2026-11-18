Bagikan Ikuti GOAL di Google

Nama Pep Guardiola, pelatih asal Spanyol yang sebelumnya menangani Manchester City, kembali santer terdengar di bursa pelatih setelah sejumlah klub Arab Saudi masuk dalam potensi negosiasi dengannya. Mereka berupaya memanfaatkan pengalaman besar dan rekam jejaknya yang penuh prestasi di sepak bola Eropa.

Iklan

Josep Maria Orobitg, agen pelatih asal Spanyol tersebut, dalam pernyataannya kepada surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah", mengungkapkan bahwa kliennya telah menerima tawaran dari Kerajaan Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Ia menjelaskan bahwa tawaran-tawaran tersebut datang melalui perantara, tanpa menyebutkan nama klub-klub yang berminat mendapatkan jasanya.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami menerima tawaran dari Arab Saudi melalui perantara, tetapi Guardiola sepenuhnya menolak untuk mempertimbangkan semua tawaran yang ada saat ini," kata Orobitg.

"Pep akan mulai membahas masa depannya secara resmi sebelum musim depan dimulai, dan ini adalah keputusan final hingga saat ini," tambah agen pelatih asal Spanyol itu.

Pernyataan agen Guardiola tersebut menunjukkan sikap yang jelas terhadap tawaran dari Arab Saudi untuk saat ini. Pelatih asal Spanyol itu tidak berniat masuk ke dalam negosiasi terkait destinasi berikutnya dan lebih memilih menunda keputusan soal masa depannya hingga periode menjelang dimulainya musim baru.

Iklan Iklan

Akhir Era Manchester City

Topik Terkait

Tawaran dari Arab Saudi ini datang setelah berakhirnya perjalanan Guardiola bersama Manchester City, yang berlangsung selama sepuluh tahun sejak 2016 hingga 2026. Itu menjadi masa kepelatihan terlama dalam kariernya, setelah ia membawa tim melewati periode paling sukses dalam sejarah klub.

Guardiola mengambil alih kursi pelatih Manchester City pada musim panas 2016 dan hanya membutuhkan dua musim untuk membawa tim meraih gelar Liga Inggris pertama di bawah asuhannya pada musim 2017/18. Saat itu, City mengumpulkan 100 poin, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih tim mana pun dalam sejarah kompetisi.

Iklan

Pelatih asal Spanyol itu terus mencetak rekor dan membawa City mempertahankan gelar liga pada musim berikutnya, sebelum meraih serangkaian kesuksesan domestik. Puncaknya adalah keberhasilan menjuarai Liga Inggris empat kali beruntun antara 2021 dan 2024, menjadikan City tim pertama yang mencatatkan prestasi tersebut dalam sejarah kompetisi.

Pencapaian paling menonjol dalam kariernya bersama klub Inggris itu adalah gelar Liga Champions musim 2022/23, setelah menang 1-0 atas Inter Milan di final. Manchester City pun meraih treble bersejarah dengan memenangi Liga Inggris, Piala FA, dan trofi Eropa tersebut dalam satu musim.

Iklan

Barcelona dan Bayern Munich: Rekam Jejak Eropa yang Luar Biasa

Prestasi Guardiola bersama Manchester City bukanlah pengecualian dalam kariernya. Sebelumnya, ia telah meraih kesuksesan besar bersama Barcelona dan Bayern Munich, sehingga menjadi salah satu pelatih dengan gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola modern.

Iklan

Karier kepelatihannya dimulai bersama Barcelona pada 2008, ketika ia mengambil alih tim utama menggantikan pelatih asal Belanda, Frank Rijkaard. Ia meraih kesuksesan luar biasa di musim pertamanya dengan membawa tim meraih treble bersejarah, yakni LaLiga, Copa del Rey, dan Liga Champions pada musim 2008/09.

Guardiola terus menangani Barcelona hingga 2012. Selama empat musim, ia mempersembahkan 14 gelar, di antaranya tiga gelar LaLiga, dua gelar Liga Champions, dua gelar Copa del Rey, dan tiga gelar Piala Super Spanyol.

Iklan

Setelah meninggalkan Barcelona, ia rehat dari dunia kepelatihan selama satu musim, sebelum kembali melalui klub Jerman, Bayern Munich, pada 2013. Di sana ia menghabiskan tiga musim dan menjuarai Bundesliga di ketiga musim tersebut, ditambah dua gelar DFB-Pokal, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub.

Meski sukses di level domestik bersama tim Bavaria itu, ia tidak mampu membawa Bayern Munich menjuarai Liga Champions. Langkahnya selalu terhenti di semifinal selama tiga musim yang ia jalani di sana.

Iklan

Sepanjang karier kepelatihannya, Guardiola telah meraih tiga gelar Liga Champions, yakni dua gelar bersama Barcelona pada 2009 dan 2011, serta satu gelar bersama Manchester City pada 2023. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit pelatih yang berhasil menjuarai turnamen tersebut bersama lebih dari satu klub.

Reuters+2

Iklan

Arab Saudi Bukan Satu-Satunya Tujuan Potensial

Meski nama Guardiola dikaitkan dengan tawaran dari Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir, pernyataan agennya tidak menutup pintu bagi kemungkinan lain. Terlebih, pelatih asal Spanyol itu hingga kini belum menentukan destinasi berikutnya dan hanya menunda pembahasan masa depannya hingga menjelang dimulainya musim depan.

Iklan

Guardiola sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk beristirahat setelah perjalanannya bersama Manchester City berakhir. Dalam pernyataan sebelumnya kepada Liga Primer Inggris, ia menegaskan akan menjauh dari dunia kepelatihan setelah kontraknya dengan klub berakhir, tanpa memastikan apakah ia akan kembali ke profesi tersebut di kemudian hari.

Namanya juga dikaitkan dalam sejumlah laporan media dengan peluang melatih di level tim nasional. Hal ini membuka berbagai kemungkinan bagi masa depannya, baik kembali melatih klub maupun menjalani pengalaman baru di luar sepak bola Eropa.

Iklan

Namun, yang pasti menurut pernyataan Orobitg kepada surat kabar "Arriyadiyah", tawaran dari Arab Saudi sejauh ini belum mengubah sikap Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu tidak ingin mempertimbangkan tawaran mana pun untuk saat ini dan lebih memilih memiliki waktu yang cukup untuk mengambil keputusan berikutnya.

Sementara klub-klub Arab Saudi menanti kepastian sikap finalnya, Guardiola tetap menjadi salah satu nama yang paling diburu di dunia kepelatihan. Ia telah meraih sukses di tiga liga terbesar Eropa, menjuarai Liga Champions bersama Barcelona dan Manchester City, serta meninggalkan jejak yang jelas dalam sejarah klub-klub yang pernah ia tangani.