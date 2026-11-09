Al Ahli Saudi menerima jawaban yang bisa memupus harapan para pendukungnya untuk mendatangkan pelatih Italia, Antonio Conte, setelah nama pelatih kawakan itu dikaitkan untuk menukangi tim pada periode mendatang, di tengah meningkatnya tekanan terhadap manajemen untuk melakukan perubahan di jajaran teknis akibat merosotnya hasil dan performa di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Marino Pušić.

Conte menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk menggantikan Pušić, selain pelatih asal Portugal, Nuno Santo, seiring kecenderungan manajemen Al Ahli untuk mengkaji berbagai opsi terkait masa depan jajaran teknis. Namun, sikap pelatih Italia tersebut tampak jauh dari harapan klub saat ini.

Dalam konteks ini, Federico Pastorello, agen Conte, memastikan sikap kliennya terkait kemungkinan menangani Al Ahli, dengan menegaskan bahwa kepindahan ke Liga Roshn Saudi pada musim ini tidak masuk dalam perhitungannya.

Pastorello berkata, menurut surat kabar Saudi "Al Midan": "Opsi kepindahan ke Liga Roshn pada musim ini tidak dipertimbangkan, dan hal itu mungkin saja terbuka pada musim-musim lain, tetapi saat ini tidak termasuk dalam pilihan Conte."

Agen pelatih Italia itu menambahkan bahwa kliennya memiliki lebih dari satu tawaran dari klub-klub Eropa, tetapi ia belum mengambil keputusan final hingga saat ini, sehingga memperkuat kemungkinan ia bertahan di benua biru pada tahap mendatang.

Masalah Al Ahli tidak berhenti pada pemilihan pelatih pengganti, karena manajemen menghadapi kendala finansial terkait kontrak Pušić, di mana mereka perlu menyediakan sekitar 7,5 juta euro yang merupakan nilai kewajiban tersisa dalam kontraknya, jika keputusan memecatnya diambil.

Dengan demikian, peluang Al Ahli untuk merekrut Conte pada musim ini tampak kecil, baik karena sikap pelatih Italia tersebut maupun kerumitan finansial yang menyelimuti berkas pemecatan Pušić, di saat tekanan dari para pendukung yang menuntut pergantian jajaran teknis terus berlanjut.