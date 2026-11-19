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Josep Maria Orobitg, agen pelatih asal Spanyol Pep Guardiola yang merupakan mantan pelatih Manchester City, menanggapi kabar yang mengaitkan kliennya dengan kursi pelatih timnas Arab Saudi dalam waktu dekat sebagai pengganti pelatih asal Yunani, Georgios Donis.

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Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah membuka negosiasi dengan Guardiola untuk menangani tim nasional senior dalam waktu dekat , di tengah kabar yang menyebut Donis berpeluang dipecat dari jabatannya.

Namun, agen Guardiola membantah kabar tersebut dengan tegas dalam pernyataannya kepada media Arab Saudi, "Al-Maidan", pada Kamis (hari ini). Ia menegaskan bahwa pelatih asal Spanyol itu belum menerima tawaran resmi apa pun untuk menangani timnas Arab Saudi.

"Pep Guardiola belum menerima tawaran resmi dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk melatih tim nasional. Yang terjadi hanyalah komunikasi melalui perantara, dan prosesnya belum sampai pada tahap negosiasi resmi atau pengajuan tawaran untuk menangani timnas Arab Saudi," ujar Orobitg.

"Pep Guardiola telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan tawaran apa pun untuk saat ini. Tawaran yang ada baru akan dipelajari sebelum musim depan dimulai, termasuk tawaran dari klub-klub Liga Pro Saudi Roshn," tambahnya.

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Pembicaraan soal tawaran dari Arab Saudi ini muncul setelah berakhirnya masa bakti Guardiola di Manchester City, yang berlangsung selama sepuluh tahun sejak 2016 hingga 2026. Itu menjadi masa kepelatihan terlama dalam kariernya, setelah ia membawa tim tersebut melewati periode paling sukses dalam sejarah klub.

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Guardiola mulai menangani Manchester City pada musim panas 2016, dan hanya butuh dua musim untuk mempersembahkan gelar Liga Primer Inggris pertama di bawah asuhannya pada musim 2017-2018. Kala itu, timnya mengoleksi 100 poin, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih tim mana pun dalam sejarah kompetisi.

Pelatih asal Spanyol itu terus mencetak rekor. Ia membawa City mempertahankan gelar liga pada musim berikutnya, sebelum meraih serangkaian kesuksesan domestik, hingga mencatatkan prestasi juara Liga Primer Inggris empat kali beruntun antara 2021 dan 2024. City pun menjadi tim pertama yang mampu melakukannya dalam sejarah kompetisi.

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Pencapaian paling menonjol dalam kariernya bersama klub Inggris tersebut adalah menjuarai Liga Champions musim 2022-2023 usai menaklukkan Inter Milan dengan skor 1-0 di final. Manchester City pun meraih treble bersejarah setelah memenangi Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim.

Kesuksesan Guardiola bersama Manchester City bukanlah pengecualian dalam kariernya. Sebelumnya, ia juga meraih kesuksesan besar bersama Barcelona dan Bayern Munich, sehingga menjadi salah satu pelatih dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola modern.

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Karier kepelatihannya dimulai bersama Barcelona pada 2008, ketika ia ditunjuk menangani tim utama menggantikan pelatih asal Belanda, Frank Rijkaard. Ia langsung menorehkan kesuksesan luar biasa di musim pertamanya dengan membawa tim meraih treble bersejarah, yakni LaLiga, Copa del Rey, dan Liga Champions pada musim 2008-2009.

Guardiola terus menangani Barcelona hingga 2012. Dalam empat musim, ia meraih 14 gelar, termasuk tiga gelar LaLiga, dua gelar Liga Champions, dua gelar Copa del Rey, dan tiga gelar Piala Super Spanyol.

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Setelah meninggalkan Barcelona, ia rehat dari dunia kepelatihan selama satu musim, sebelum kembali melalui klub Jerman Bayern Munich pada 2013. Di sana, ia menghabiskan tiga musim dan menjuarai Bundesliga di ketiga musim tersebut, ditambah dua gelar DFB-Pokal, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub.

Meski sukses di kancah domestik bersama Bayern Munich, ia tak mampu membawa tim tersebut menjuarai Liga Champions, karena langkahnya selalu terhenti di semifinal selama tiga musim di sana.

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Sepanjang karier kepelatihannya, Guardiola telah meraih tiga gelar Liga Champions, yakni dua gelar bersama Barcelona pada 2009 dan 2011, serta satu gelar bersama Manchester City pada 2023. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit pelatih yang mampu menjuarai turnamen tersebut bersama lebih dari satu klub.