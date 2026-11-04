Manchester United mendapatkan dorongan dalam upaya mereka untuk merekrut Rayan Ait-Nouri, bek Manchester City, yang mengalami minim menit bermain musim ini di bawah arahan pelatih asal Italia, Enzo Maresca.

Ait-Nouri, yang berusia 25 tahun, sempat menjadi kandidat untuk pindah ke Manchester United selama bursa transfer musim panas lalu, seiring keinginan klub untuk memperkuat posisi bek kiri.

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Manchester United juga dikaitkan dengan Lewis Hall, pemain Newcastle, dan Alejandro Balde, pemain Barcelona, tetapi pelatih Michael Carrick tidak mendapatkan transfer baru di posisi ini, dan terpaksa mengandalkan Luke Shaw sebagai satu-satunya pilihannya di tim utama.

United tertarik untuk mendatangkan bintang asal Aljazair itu, tetapi Manchester City menolak tawaran peminjaman pada hari terakhir bursa transfer. Meski demikian, klub mungkin akan memperbarui ketertarikan mereka pada pemain tersebut pada Januari mendatang, terutama dengan meningkatnya kemungkinan kepergiannya, menurut surat kabar "The Sun" asal Inggris.

Keinginan untuk Bermain

Nouri hanya tampil 4 kali musim ini, tanpa memainkan satu pun pertandingan di Liga Primer Inggris, meski ia berharap mendapatkan lebih banyak menit, terlebih ia hanya tampil dalam 17 pertandingan di Premier League di bawah arahan Pep Guardiola musim lalu.

Manchester City tidak antusias untuk mengizinkan sang bek pindah ke rival mereka, Manchester United, di saat pemain tersebut juga mendapat ketertarikan dari Juventus asal Italia.

Menurut laporan tersebut, Ait-Nouri mungkin akan meninggalkan Manchester City selama bursa transfer musim dingin mendatang, setelah para agennya menuntut dicarikan "solusi" bagi situasinya saat ini.

Para agen pemain itu berkata: "Kami harus menemukan solusi terbaik dengan Manchester City. Dia tidak bisa tetap berada dalam situasi di mana bakatnya terbuang."

Ait-Nouri tampil dalam dua pertandingan di ajang Piala Liga dan Liga Champions Eropa musim ini, serta berhasil memberikan 3 assist, hanya dalam 168 menit bermain.