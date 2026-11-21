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Mengenang kegagalan di Piala Dunia musim panas lalu, Leon Goretzka menyindir mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann.

"Kalau melihat situasi saya, rasanya agak aneh," kata Goretzka, yang terikat kontrak dengan Aston Villa sejak akhir Agustus , dalam wawancara dengan BBC saat mengungkapkan keheranannya atas cara Nagelsmann memperlakukannya. Gelandang itu menjelaskan: "Pada tahun sebelum Piala Dunia, saya rasa saya bermain di setiap pertandingan, tetapi di Piala Dunia saya tidak sekali pun masuk susunan pemain inti."

Nagelsmann memang masih sangat mengandalkan Goretzka dalam kualifikasi Piala Dunia dan, sebelumnya, fase gugur Nations League. Goretzka menjadi starter dalam sembilan dari sepuluh laga internasional Jerman pada 2025. Dalam sebuah wawancara pada musim semi 2026, Nagelsmann juga masih menekankan pentingnya gelandang berpengalaman tersebut .

Leon Goretzka tiga kali masuk sebagai pemain pengganti di Piala Dunia

Namun, pada Piala Dunia di Amerika Utara, Goretzka hanya tampil singkat dua kali di fase grup dan kembali memulai laga dari bangku cadangan pada babak 32 besar melawan Paraguay. Masuk pada awal babak kedua, pemain berusia 31 tahun itu pun tak mampu mencegah Jerman tersingkir lebih awal. Ia juga menuai kritik karena tidak mau mengambil tendangan dalam adu penalti yang berakhir dengan kekalahan dari tim Amerika Selatan itu .

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"Seluruh turnamen berjalan sangat buruk bagi kami. Setelah itu, saya merasa semua orang menyalahkan saya atas hasil yang mengecewakan tersebut, yang tentu saja sangat berat bagi saya. Apalagi, saya merasa sama sekali bukan bagian penting dari tim selama Piala Dunia ," ujar Goretzka tentang perasaannya seusai turnamen.

Getty Images

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Goretzka meninggalkan Bayern Munich pada akhir musim lalu setelah kontraknya habis. Ia tidak terburu-buru mencari klub baru. Selain beberapa klub papan atas Italia, MLS juga dikabarkan berminat. Pada awal musim panas, ia "awalnya berpikir bahwa saya mungkin bisa lebih berfokus pada kualitas hidup dan tidak lagi terlalu pada sepakbola. Namun, setelah beberapa pekan, saya menyadari bahwa masih terlalu dini untuk mengambil langkah seperti itu dan saya lebih ingin menghadapi tantangan nyata sekali lagi," kata Goretzka.

Goretzka jelaskan cara Emery meyakinkannya

Karena itu, ia mencari klub yang bermain di level tinggi di Eropa dan akhirnya menandatangani kontrak dengan Aston Villa di Liga Primer. Pelatih Unai Emery berperan penting dalam keputusannya karena memberinya kesempatan untuk "kembali ke gaya bermain lama saya". Goretzka menjelaskan: "Ini bermula saat Thomas Tuchel (pelatih Bayern dari 2023 hingga 2024, red.) menangani tim. Ia menginginkan dua gelandang dengan peran yang jelas, kurang lebih defensif. Saya berusaha menyesuaikan diri. Peran itu tidak terlalu sesuai dengan kelebihan saya, tetapi membantu tim mencapai targetnya."

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Lewat analisis mendetail, Emery "menunjukkan kepada saya bagian mana dari permainan saya yang mungkin bisa ia tingkatkan. Pandangan kami sama, dan karena itulah saya memutuskan datang ke sini," jelas Goretzka. Rencananya adalah "kembali ke gaya bermain lama saya" di bawah Emery, yakni gaya yang lebih ofensif daripada peran yang belakangan diminta darinya di Bayern.

Goretzka, yang menandatangani kontrak di Birmingham hingga 2028, sempat absen di klub barunya karena masalah lutut. Namun, ia kini telah tampil dalam sembilan pertandingan kompetitif untuk Villa. Di Liga Primer, ia menjadi starter dalam tiga laga terakhir secara beruntun, dan mencetak gol pertamanya untuk klub Inggris tersebut dalam hasil imbang 4-4 melawan Manchester United pada awal November .

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Sementara itu, saat Jerman tersingkir secara menyakitkan dari Piala Dunia pada akhir Juni, Goretzka memainkan laga terakhirnya bersama timnas hingga saat ini, sekaligus penampilannya yang ke-73. Gelandang kelahiran Bochum itu belum dipanggil oleh pelatih baru timnas Jerman Jürgen Klopp, tetapi ia masih berharap bisa kembali: "Jika mereka ingin saya bergabung, saya sangat terbuka untuk kembali."