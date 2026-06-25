Afrika Selatan membuat Korea Selatan tercengang dan lolos ke babak gugur Piala Dunia

Afrika Selatan berhasil menciptakan kejutan dengan lolos ke babak gugur Piala Dunia sebagai runner-up Grup A. Tim asuhan pelatih kepala Hugo Broos hanya membutuhkan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan untuk pertama kalinya berhasil melewati babak penyisihan grup Piala Dunia. Bafana Bafana kini akan menghadapi Kanada di babak berikutnya. Korea Selatan finis di posisi ketiga dan harus menunggu apakah tiga poin serta selisih gol -1 cukup untuk lolos.

Korea Selatan sebelumnya menjadi favorit utama untuk meraih tiga poin dan memenuhi ekspektasi tersebut pada fase awal pertandingan, di mana mereka langsung menciptakan dua peluang besar. Sundulan Kim Min-jae berhasil dihalau di garis gawang, sementara tendangan Lee Kang-in meleset hanya beberapa sentimeter.

Awal yang kuat dari Korea Selatan tidak berlanjut untuk waktu yang lama. Bahkan, Afrika Selatan semakin menguasai permainan dan seharusnya sudah unggul, setelah kiper Korea Selatan Kim Seung-gyu melakukan penyelamatan yang kurang meyakinkan atas tendangan keras Thalente Mbatha dan Evidence Makgopa menendang bola pantul langsung ke arah Kim.

Momen-momen tersebut meningkatkan kepercayaan diri Afrika Selatan. Mbatha mencoba peruntungannya dengan tendangan jarak jauh, yang berhasil ditepis oleh Kim. Kiper tersebut kemudian menghela napas lega ketika tendangan Thapelo Maseko yang tak terkawal melambung di atas gawang.

Di babak kedua, tidak banyak perubahan signifikan dalam alur permainan. Korea Selatan tetap kesulitan menghadapi Afrika Selatan, meskipun pemain bintang Son Heung-min telah masuk ke lapangan, sementara Afrika Selatan terus menekan dengan gigih dan terus menggedor gawang Korea Selatan dengan penuh keyakinan.

Broos memutuskan untuk memasukkan Tshepang Moremi ke lapangan tak lama setelah satu jam pertandingan, dan itu terbukti menjadi langkah jitu dari pelatih asal Flandria tersebut. Satu menit setelah masuk, ia memberikan umpan silang yang sangat baik kepada Maseko, yang memotong ke dalam dan mencetak gol ke sudut dekat dengan tendangan keras: 1-0.

Korea Selatan, yang diperkuat pemain Feyenoord Hwang In-beom sebagai starter, harus mencetak gol untuk mempertahankan peluang lolos di tangan mereka sendiri. Namun, tim tersebut mengalami kesulitan besar menghadapi tim Afrika Selatan yang terorganisir dengan baik, yang tidak akan lagi melepaskan keunggulan mereka.