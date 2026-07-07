Adidas memperkenalkan bola resmi untuk final Piala Dunia FIFA 26™

Hari ini, Adidas memperkenalkan bola TRIONDA FINAL, bola resmi untuk pertandingan semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final Piala Dunia FIFA 26™, yang dirancang untuk mengangkat momen-momen paling penting dalam sepak bola dunia.

Terinspirasi dari bola TRIONDA yang diluncurkan pada Oktober 2025, bola TRIONDA FINAL mengembangkan desain bola resmi tersebut sambil tetap mempertahankan struktur yang berfokus pada performa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA, Adidas melampaui konsep modifikasi warna tradisional semata, dengan menghadirkan desain khusus yang mencerminkan betapa pentingnya pertandingan-pertandingan penutup turnamen ini.





Adidas





Adidas





Adidas





Desain bola TRIONDA FINAL terinspirasi dari perjalanan menuju penghargaan terpenting di dunia sepak bola. Sentuhan emas yang mewah merujuk pada Piala Dunia FIFA™, di atas latar belakang hitam yang meningkatkan tampilan dan nuansa bola, untuk menciptakan identitas visual yang berani dan elegan bagi babak-babak penutup kompetisi. Sentuhan dinamis warna merah dan merah muda memberikan aksen yang sempurna untuk menyuntikkan energi ke dalam desain, sekaligus menciptakan keterkaitan visual dengan sepatu yang digunakan di lapangan.

Bola TRIONDA FINAL merayakan kota-kota tuan rumah pertandingan penentu turnamen ini melalui gaya garis-garis berani yang terintegrasi langsung ke dalam ilustrasi bagian-bagiannya. Empat kota yang akan menjadi tuan rumah empat pertandingan terakhir—Dallas, Atlanta, Miami, dan New York—ditampilkan secara menonjol pada panel utama desain, sementara kota-kota tuan rumah lainnya diintegrasikan ke dalam elemen desain segitiga, sehingga menghadirkan narasi berlapis-lapis di seluruh permukaan bola.

Bola ini mempertahankan struktur empat panel, bentuk panel, dan struktur permukaannya yang sama seperti TRIONDA, untuk memastikan performa yang konsisten di lapangan mulai dari pertandingan pembuka hingga peluit akhir turnamen. Dari segi performa, strukturnya dirancang dengan jahitan dalam yang disengaja dan tekstur permukaan yang ditempatkan secara strategis untuk mendukung aerodinamika yang optimal dan stabilitas penerbangan. TRIONDA FINAL juga dilengkapi dengan perkembangan terbaru dari teknologi adidas Connected Ball untuk menyediakan data akurat tentang bola secara langsung guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat oleh ofisial pertandingan sekaligus memperkaya informasi seputar pertandingan.

Bola resmi TRIONDA FINAL tersedia untuk dibeli mulai hari ini di toko-toko adidas, beberapa toko terpilih, dan secara online di adidas.com.