adidas meluncurkan kembali seragam Piala Dunia ikonik untuk koleksi retro Bringback

Menjelang Piala Dunia 2026 yang kini tinggal beberapa minggu lagi, adidas memperkenalkan seragam tim nasional paling ikonik yang pernah dikenakan di panggung sepak bola terbesar. Dengan menghadirkan kembali desain-desain legendaris dari berbagai generasi, koleksi ini menghormati dampak budaya, momen-momen emosional, dan estetika khas yang turut membentuk sejarah sepak bola.





Terinspirasi dari era-era tak terlupakan Piala Dunia FIFA, koleksi ini menghidupkan kembali siluet dan grafis ikonik dari arsip, membawanya kembali untuk generasi baru penggemar sepak bola, kolektor, dan konsumen yang peduli gaya. Dari eksekusi geometris yang berani dan garis-garis tonal hingga grafis dada yang mencolok dan palet warna yang khas, setiap jersey menangkap bahasa desain yang berani yang membentuk budaya sepak bola sepanjang akhir 80-an, 90-an, dan awal 2000-an.

Melampaui batas lapangan, koleksi ini juga memperkenalkan rangkaian pakaian adidas Originals Culturewear yang terinspirasi dari desain arsip, memadukan warisan sepak bola dengan estetika gaya hidup kontemporer. Bersamaan dengan jersey Bringback yang bernuansa warisan, adidas juga memperkenalkan siluet jersey replika crop untuk desain kandang dan tandang federasi terpilih, termasuk Jerman, Jepang, dan Spanyol, yang semakin menghubungkan budaya sepak bola dengan mode modern dan ekspresi diri.

Seragam kandang Belgia tahun 1986 sangat erat kaitannya dengan perjalanan bersejarah tim nasional tersebut hingga babak semifinal Piala Dunia di Meksiko, sementara seragam berwarna merah tua dengan garis-garis senada dan siluet lengan panjang yang tak lekang oleh waktu telah menjadi ciri khas generasi ikonik ini. Arsip Jerman diwakili oleh beberapa desain sepak bola adidas yang paling terkenal. Jersey tandang tahun 1990 memperkenalkan salah satu grafis geometris di bagian dada yang paling ikonik dari merek tersebut, sementara jersey kandang dan tandang tahun 1994 membawa estetika sepak bola ke era yang lebih eksperimental melalui desain hitam-merah-emas yang diperbesar, terinspirasi oleh bendera Jerman.

Seragam kandang Jepang tahun 1993 tetap erat terkait dengan kampanye kualifikasi ‘Doha Tragedy’ yang dramatis dan menjadi simbol abadi sepak bola Jepang melalui eksekusi grafis asimetris yang terinspirasi dari burung gagak bertiga. Desain ini menandai awal era baru bagi Jepang di panggung sepak bola global dan tetap menjadi salah satu seragam paling terkenal dalam sejarah sepak bola Asia.

Seragam kandang Spanyol tahun 1994 menjadi sangat terkait dengan era penting dalam sejarah sepak bola negara tersebut, sementara desain grafis vertikal dengan warna senada mencerminkan bahasa visual berani yang muncul di budaya sepak bola tahun 90-an. Seiring waktu, seragam ini berkembang menjadi salah satu seragam Piala Dunia Spanyol yang paling mudah dikenali. Seragam kandang Swedia tahun 1994 menjadi legendaris selama pencapaian tak terlupakan negara tersebut dengan finis di posisi ketiga di Amerika Serikat, dengan grafis biru geometris yang berani pada dasar kuning cerah yang secara sempurna mewujudkan semangat ekspresif dari desain sepak bola tahun 90-an.

