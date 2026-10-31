Achraf Hakimi menempatkan Paris Saint-Germain di hadapan pertanyaan sulit

Sementara Achraf Hakimi terus tampil luar biasa dengan seragam Paris Saint-Germain, dan membuktikan di setiap pertandingan bahwa ia adalah salah satu pilar terpenting tim, manajemen klub Prancis itu mulai bergerak untuk mengamankan kelanjutannya dengan kontrak baru. Namun, negosiasi mungkin tidak semudah yang diperkirakan, di tengah keengganan dari lingkaran sang pemain dan pertanyaan seputar langkah berikutnya.

Bintang Maroko itu kembali bersinar, setelah memimpin Paris Saint-Germain menggilas Le Havre dengan skor 5-1, tadi malam, dalam pertandingan yang menyaksikan banyak perubahan pada susunan pemain tim Ibu Kota, yang meraih kemenangan kesembilan secara beruntun di berbagai ajang.

Meski Le Havre sempat unggul lewat gol Josh Maja, sang juara bertahan Liga Prancis tidak terpengaruh, dan berhasil membalikkan keadaan dengan penampilan ofensif yang kuat, dengan Hakimi sebagai sorotan utamanya, setelah mengenakan ban kapten dalam absennya Marquinhos, dan tampil luar biasa yang mencerminkan nilai besarnya di dalam tim.

Pemain internasional Maroko itu mencetak tiga gol, di samping dua assist, hingga memperoleh nilai 10/10 dari situs Prancis "Foot Mercato", dan meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan dengan layak.

Usai laga, Hakimi berbicara kepada kanal "Ligue 1+" tentang rahasia penampilan gemilangnya, dengan mengatakan: "Ini hal yang menakjubkan bagi seorang bek! Pelatih sangat membantu saya, dan memberi saya kebebasan untuk memanfaatkan ruang dan maju ke depan, dengan tetap menjaga tanggung jawab pertahanan saat dibutuhkan. Saya senang dan nyaman di dalam lapangan, dan saya merasa dalam kondisi luar biasa bersama rekan-rekan saya. Semuanya berjalan dengan mudah, dan saya berusaha memanfaatkan kemampuan saya untuk mencetak gol serta menikmati apa yang saya tampilkan."

Luis Enrique pun tak kalah kagum dengan apa yang ditampilkan bintang Maroko-nya, karena ia memuji kemampuan ofensifnya, menilai bahwa ia terkadang melampaui peran bek tradisional, dan maju ke area yang lebih depan daripada sebagian penyerang.

Pelatih Paris Saint-Germain itu mengatakan dalam konferensi pers: "Kami tahu betul potensinya. Ia seorang penyerang, bahkan terkadang ia maju ke depan lebih dari penyerang lainnya. Ia adalah bek kanan terbaik di dunia. Tiga golnya tidak membuat saya begitu bersemangat sebesar kebahagiaan saya melihatnya menampilkan performa yang konsisten di level tertinggi."

Di tengah performa seperti ini, manajemen Paris Saint-Germain ingin memperpanjang kontrak Hakimi, yang saat ini berlaku hingga musim panas 2029, menurut yang diberitakan surat kabar Prancis "L'Equipe", karena mereka memandang bahwa mempertahankan jasanya merupakan prioritas bagi tim selama tahun-tahun mendatang.

Tampaknya kasus hukum yang dihadapi sang pemain tidak memengaruhi sikap klub, meski persidangannya dengan tuduhan pemerkosaan dijadwalkan dimulai pada tahun 2027, setelah mahkamah kasasi menguatkan pelimpahan kasus ke persidangan. Hakimi memiliki asas praduga tak bersalah, sementara ia membantah tegas tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Namun, keinginan manajemen Paris untuk mempercepat berkas perpanjangan kontrak tidak disambut dengan antusiasme yang sama dari pihak lingkaran sang pemain, karena orang-orang dekatnya memandang bahwa waktunya masih terlalu dini untuk masuk ke negosiasi mengenai masa depannya, terlebih perpanjangan kontrak terakhirnya baru terjadi dua tahun lalu.

Di antara keinginan Paris untuk mempertahankan salah satu bintang utamanya, dan keengganan lingkaran sang pemain terkait waktu perpanjangan kontrak, masa depan Hakimi tetap terbuka pada lebih dari satu kemungkinan, terlebih ia tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Real Madrid, klub tempat ia memulai perjalanan profesionalnya.

Lantas, apakah hal ini sekadar keinginan untuk bersabar sebelum mengambil keputusan baru, atau keengganan Hakimi merupakan sinyal dini tentang kemungkinan kepergiannya dari Paris Saint-Germain di masa depan?