Achraf Hakimi masuk ke dalam polemik "Ballon d'Or" dengan pernyataan diplomatis

Bintang Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, memberikan komentar soal polemik yang berkembang seputar penghargaan Ballon d'Or 2026, ajang yang menempatkan dirinya sebagai salah satu kandidat peraih gelar.

Daftar 30 pemain nominasi penghargaan tersebut diisi 10 pemain dari satu klub yang sama, yakni Paris Saint-Germain.

Setelah masuk dalam daftar tiga puluh kandidat peraih Ballon d'Or, seperti musim lalu, Achraf Hakimi di atas segalanya berharap melihat salah satu pemain Paris Saint-Germain membawa pulang penghargaan itu, setahun setelah Ousmane Dembele memenangkannya (ketika itu Hakimi menempati posisi keenam).

Dalam wawancara dengan jaringan "CBS", seusai kemenangan Paris Saint-Germain atas Manchester City (4-2) tadi malam, pemain internasional Maroko itu mengakui bahwa dirinya berharap bisa meraih penghargaan individu prestisius tersebut, namun ia tidak ingin menjadikannya sebuah obsesi.

Ia berkata: "Saya berharap salah satu pemain Paris Saint-Germain bisa membawa penghargaan ini ke Paris, dan kami merayakannya bersama para suporter dan tim".

Ia melanjutkan: "Apakah saya ingin memenangkannya? Ini penghargaan yang istimewa, dan semua orang ingin meraihnya, tetapi meski saya tidak memenangkannya, saya sudah sangat senang dengan nominasi ini. Bagi saya, yang paling penting adalah gelar-gelar tim".