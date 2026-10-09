Jurnalis ternama Ashraf bin Ayyad, dalam sebuah artikel di surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", menilai bahwa presiden Barcelona Joan Laporta berada di depan peluang untuk mengakhiri perselisihannya dengan legenda asal Argentina Lionel Messi.

Hal itu akan terjadi melalui penyelenggaraan penghormatan bersejarah yang layak bagi salah satu pemain terhebat dalam sejarah klub, bersamaan dengan rampungnya pengerjaan renovasi Stadion Spotify Camp Nou, yang membuka jalan untuk menutup lembaran perselisihan dan mengembalikan hubungan antara kedua belah pihak ke jalur yang benar.

Artikel Ashraf bin Ayyad di surat kabar Spanyol tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Laporta adalah sosok yang cerdas, yang gemar mendapatkan kasih sayang semua orang. Ia tidak peduli dengan kritik dari pers, tetapi satu komentar negatif dari seorang suporter saja sudah cukup untuk memancing amarahnya. Ia memiliki kepribadian yang sederhana dan spontan, sampai-sampai ia bisa saja mengabaikan untuk menjawab seorang jurnalis, tetapi ia justru berupaya menanggapi seorang suporter bila berpapasan dengannya di jalan. Sebab, ia selalu suka dicintai di tengah masyarakat, terutama setelah bertahun-tahun yang ia habiskan sebagai presiden klub.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Dari sisi hasil, tim ini tampil pada level terbaiknya, sedangkan dalam hal transfer, para pendukung Barcelona merasa sangat puas dengan kontribusi para pemain yang bergabung ke tim musim ini. Meski demikian, ada satu hal yang disimpan Joan Laporta di dalam hatinya dan tentangnya ia memilih bungkam, yakni upaya untuk suatu hari mengakhiri keretakan dengan Lionel Messi.

Saya tidak ragu bahwa penghormatan yang diterima Messi di negaranya beberapa hari lalu mendorong Laporta untuk memikirkan masa depan, dan membayangkan betapa pentingnya menggelar acara serupa, atau bahkan yang lebih baik dari itu, di Stadion Spotify Camp Nou ketika pengerjaan renovasinya sepenuhnya rampung.









Dalam hubungan antara Joan dan Messi, masing-masing pihak akan berpegang pada sikapnya hingga akhir. Presiden Barcelona akan terus menegaskan bahwa ia melakukan apa yang terbaik untuk klub, sementara sang bintang Argentina akan tetap mengenang dengan pilu hari 5 Agustus 2021.

Namun, di tengah semua itu, Barcelona sebagai sebuah klub layak untuk melihat segala sesuatunya kembali ke jalur yang benar, dan agar para anggota mendapatkan kesempatan untuk memberikan tepuk tangan bersejarah bagi pemain terbaik dalam sejarah sepak bola.

Saya tidak menyimpan keraguan sedikit pun bahwa Laporta akan berupaya mewujudkan hal itu seiring mendekatnya rampungnya stadion baru secara final. Ia akan melakukannya dengan gayanya sendiri, tetapi ia akan melakukannya dengan cara yang membuat karyanya memperoleh kilau yang lebih besar. Sebab, Messi adalah bagian mendasar dari klub besar ini, dan akan selalu demikian selamanya.