AC Milan muncul sebagai calon tujuan Virgil van Dijk dari Liverpool dengan status bebas transfer

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AC Milan dikabarkan memantau situasi Virgil van Dijk di Liverpool seiring kontrak bek veteran itu mendekati akhir. Pemain timnas Belanda tersebut bisa menjadi salah satu pemain bebas transfer paling ternama di bursa jika gagal menyepakati perpanjangan kontrak dengan klub Liga Primer Inggris itu.

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AC Milan pantau kebuntuan kontrak di Anfield

Masa depan Van Dijk masih menjadi perbincangan hangat saat ia memasuki fase akhir masa baktinya bersama Liverpool. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, AC Milan sudah lama berminat kepada mantan pemain Southampton itu. Pemilik Milan Gerry Cardinale dan penasihat senior Zlatan Ibrahimovic dikabarkan sama-sama sangat mengagumi kepemimpinan serta kualitas teknik sang bek. Keterkaitan kedua klub semakin kuat karena RedBird Capital Partners milik Cardinale memiliki saham minoritas di Fenway Sports Group, perusahaan induk Liverpool.

Meski berminat, Milan hanya akan mendatangkan Van Dijk ke San Siro jika ia tersedia tanpa biaya transfer. Mengingat usia sang pemain dan gaji besar yang saat ini diterimanya di Inggris, klub raksasa Italia itu hanya bersedia merekrutnya dengan status bebas transfer.

Van Dijk angkat bicara soal masa depannya yang belum pasti

Sang pemain sendiri masih enggan mengungkapkan di mana ia akan bermain musim depan. Seusai laga Liga Primer Inggris melawan Crystal Palace baru-baru ini, Van Dijk mengungkapkan pandangannya mengenai situasi tersebut. “Kita lihat saja apa yang terjadi musim ini. Sejauh ini, saya sudah menikmati masa yang luar biasa. Jika itu berlanjut, ya begitulah. Jika tidak, saya akan pergi ke tempat lain,” ujar sang kapten.

Meski Milan menawarkan kesempatan untuk tetap bersaing di level tertinggi sepakbola Eropa, klub itu menghadapi persaingan ketat dari peminat di luar benua tersebut. Media Italia itu mengakui bahwa jika Van Dijk memprioritaskan satu kontrak terakhir dengan bayaran besar pada tahap kariernya saat ini, AC Milan akan kesulitan menyaingi klub-klub kaya dari Arab Saudi dan Turki, termasuk Fenerbahce dan Galatasaray. Namun, jika pemain asal Belanda itu ingin terus bersaing di level setinggi mungkin, San Siro bisa menjadi tujuan ideal, terutama bila Milan lolos ke Liga Champions musim depan.

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Liverpool bersiap memasuki era baru di lini pertahanan

Liverpool tampaknya mengambil pendekatan hati-hati dalam negosiasi dengan para pemain bintang seniornya karena klub itu dilaporkan ingin menghindari “situasi Mohamed Salah lainnya”. Penyerang asal Mesir tersebut tampil gemilang sepanjang musim 2024/25 hingga mendapat perpanjangan kontrak dengan bayaran besar. Namun, produktivitas dan performanya kemudian menurun tajam, sehingga Liverpool melepasnya pada musim panas berikutnya.

Van Dijk kini sudah berada di paruh akhir usia 30-an, sementara kontrak bek yang telah lama membela klub, Joe Gomez, juga tinggal menyisakan beberapa bulan. Kedua hal itu memperkuat kesan bahwa Liverpool tengah memasuki masa transisi. Lini pertahanan klub tersebut membutuhkan pemain baru dan Liverpool sudah menatap masa depan dengan memiliki opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman Ronald Araujo, sembari membina sejumlah bek tengah muda menjanjikan, termasuk Giovanni Leoni asal Italia.

Menyeimbangkan ambisi empat besar dan kiprah di Eropa

Di lapangan, Milan saat ini menempati peringkat keempat Serie A dengan 24 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Lazio. Setelah jeda internasional yang sedang berlangsung, AC Milan akan kembali berlaga di kompetisi domestik dengan menjamu Frosinone pada 22 November, sebelum bertandang menghadapi Olympiacos di Liga Europa empat hari kemudian, pada 26 November.