Absen yang mengejutkan... Apakah perjalanan Ali Majrashi di Asia Elite telah berakhir?

Para pendukung Al-Ahli Jeddah mendapat kabar mengejutkan, beberapa hari menjelang dimulainya perjalanan tim di babak gugur Liga Champions Asia, terkait bek kanan Ali Majrashi.

Majrashi mengalami cedera saat membela tim nasional Saudi, tepatnya setelah tampil di menit-menit akhir pertandingan melawan Serbia, Selasa lalu, di Stadion TSC di Beograd, yang berakhir dengan kekalahan "Al-Akhdar" 1-2.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi melaporkan bahwa bek kanan asal Arab Saudi tersebut mengalami cedera paha, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama 3 minggu, di mana ia akan menjalani program rehabilitasi untuk kembali berpartisipasi dalam pertandingan.

Dengan demikian, Majrashi tidak akan bisa bermain dalam dua pertandingan melawan Damak dan Al-Fayha, pada hari Sabtu dan Rabu, dalam putaran ke-27 dan ke-29 Liga Roshen Saudi.

Masalah terbesar adalah pemain berusia 26 tahun ini tidak akan ikut serta dalam sebagian besar perjalanan tim Al-Ahli Jeddah di turnamen Liga Champions Asia, jika mereka berhasil melewati rintangan Al-Duhail dari Qatar pada 13 April mendatang di babak 16 besar.

Jika Al-Ahli berhasil mencapai final, pertandingan tersebut akan digelar pada 25 April mendatang di Stadion Al-Inmaa, Jeddah, yang jatuh tepat setelah masa tiga minggu tersebut berakhir, sehingga membuat partisipasi Majrashi dalam pertandingan tersebut menjadi sulit.

Majrashi dianggap sebagai salah satu pemain kunci Al-Ahli musim ini, di mana ia telah tampil dalam 35 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak satu gol dan memberikan lima assist.