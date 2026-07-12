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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Absen saat melawan Paraguay dan Maroko... Keputusan Chouamini terkait pertandingan melawan Spanyol

France vs Spain
France
Spain
World Cup
France vs Morocco
Morocco
A. Tchouameni
Prancis
Spanyol
AS
Maroko

Ia mengalami cedera pada otot ikat

Sebuah laporan media pada hari Minggu ini mengungkap kondisi Orelien Chouaméni, pemain tim nasional Prancis, menjelang laga melawan Spanyol pada Selasa mendatang di semifinal Piala Dunia 2026.

Chouaméni absen dalam pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay dan perempat final melawan Maroko akibat cedera otot paha.

 Chouaméni diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti Didier Deschamps saat menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

 Menurut surat kabar "L'Équipe", gelandang Real Madrid tersebut telah mengikuti latihan tim secara penuh pada hari Minggu ini, sehingga meningkatkan kemungkinan ia diturunkan sebagai starter dalam pertandingan yang dinantikan tersebut.

Meskipun tampil gemilang melawan Paraguay dan Maroko, Mano Kone diperkirakan akan kembali ke bangku cadangan timnas Prancis.

World Cup
France crest
France
FRA
Spain crest
Spain
ESP

Selain itu, formasi inti Deschamps kemungkinan besar akan tetap sama seperti saat mengalahkan "Singa Atlas", dengan Desiré Doué kembali dipilih daripada Bradley Barkola.

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