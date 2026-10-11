Al Ahli Saudi menghadapi ujian baru di kancah Asia saat berjumpa Al Wasl Uni Emirat Arab, besok Senin, di Stadion Zabeel, dalam ajang Liga Champions Asia Elite, tanpa kehadiran kiper asal Senegal mereka Edouard Mendy karena cedera, meski tim berupaya melanjutkan perjalanan untuk mempertahankan gelar demi musim ketiga secara beruntun.

Al Ahli, pemegang gelar dua edisi terakhir, mengawali perjalanan di turnamen ini dengan hasil imbang 1-1 melawan Pakhtakor Uzbekistan.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa absennya Mendy dari laga melawan Al Wasl sudah dipastikan, sementara ia melanjutkan program pengobatan dan rehabilitasinya di markas klub, di bawah pengawasan Mubarak Al Mutawa, kepala staf medis, sebagai persiapan untuk laga Al Nassr mendatang di liga, yang diperkirakan sang kiper akan siap untuk dimainkan.

Dalam konteks terkait, Al Ahli mengumumkan bergabungnya bek asal Brasil mereka Roger Ibanez ke rombongan tim di Uni Emirat Arab, menjelang laga yang dinanti melawan Al Wasl.



