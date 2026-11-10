Laporan media mengungkap jadwal kembalinya gelandang Al-Ittihad asal Kolombia, Richard Rios, untuk tampil dalam pertandingan tim, setelah cedera serius yang dialaminya dalam beberapa waktu terakhir.

Rios mengalami cedera engkel kiri terkilir, hanya 8 menit setelah dimulainya pertandingan antara Al-Ittihad dan Abha, pada Jumat 30 Oktober lalu, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Okaz" Saudi menyebutkan bahwa cedera serius tersebut akan menyebabkan gelandang asal Kolombia itu absen membela klub asal Jeddah tersebut hingga bulan Januari tahun depan.

Dengan demikian, Rios akan absen bersama Al-Ittihad di sejumlah pertandingan penting dalam periode mendatang, yang paling menonjol adalah laga derby melawan tetangga sekaligus rival tradisional Al-Ahli, pada 11 Desember mendatang.

Pertandingan berikutnya ITT AFC Champions League Elite 13.15 PAT

Pemain berusia 26 tahun itu saat ini menjalani program rehabilitasi di klub Brasil, Palmeiras, dengan harapan dapat kembali ke lapangan secepat mungkin.

Perlu diingat bahwa Rios bergabung dengan Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari klub Portugal, Benfica, dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.

Sejak kedatangannya ke Stadion Al-Inmaa, gelandang asal Kolombia itu telah tampil bersama "Sang Harimau" dalam 9 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak satu gol, serta berhasil menyumbang dua assist.