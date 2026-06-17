Absen mendadak... Al-Owais membuat heboh di Arab Saudi menjelang laga melawan Spanyol

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan "Al-Akhdar", menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Spanyol di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia sedang bersiap menghadapi timnas Spanyol pada hari Minggu mendatang, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Empat hari menjelang pertandingan, timnas Saudi mengumumkan bahwa kiper Mohammed Al-Owais tidak ikut serta dalam sesi latihan bersama yang dijalani "Al-Akhdar" hari Rabu ini, di Stadion Q2 di kota Austin, Amerika Serikat.

Akun resmi timnas Saudi di platform “X” menyebutkan bahwa Al-Owais hanya melanjutkan program pemulihannya di bawah pengawasan tim medis, tanpa ikut serta dalam sesi latihan bersama.

Al-Owais bukanlah satu-satunya yang absen, karena kiper lainnya, Abdulrahman Al-Sanbi, juga tidak ikut dalam latihan bersama tersebut akibat merasakan nyeri pada otot paha belakang.

Absennya Al-Owais menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter Saudi, terutama setelah penampilannya yang gemilang saat imbang 1-1 melawan Uruguay, dini hari Selasa kemarin, di Stadion Hard Rock, Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Mantan kiper Al-Hilal ini berhasil menahan 9 tembakan dari timnas Uruguay—jumlah terbanyak di Piala Dunia edisi ini hingga saat ini—termasuk 4 tembakan dari dalam kotak penalti.

Perlu dicatat bahwa semua tim di Grup H, yang terdiri dari Arab Saudi, Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, masing-masing mengoleksi satu poin, setelah kedua pertandingan babak pertama berakhir imbang.