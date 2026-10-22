Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Absen lama: Bayern Munich kehilangan bintangnya saat jumpa Dortmund dan Atletico Madrid

L. Diaz
Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Champions League
Freiburg vs Bayern Munich
Freiburg
Bundesliga
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Kolombia
Jerman
Inggris
Spanyol

Absennya terjadi pada jadwal yang padat pertandingan

Bayern Munich menerima pukulan berat dengan cederanya sang winger asal Kolombia, Luis Diaz, akibat robekan kecil pada serat otot hamstring paha kiri, selama laga melawan Arsenal di Liga Champions Eropa, pada Rabu kemarin di Stadion Allianz Arena, Munich.

Klub Bavaria itu memastikan cedera Diaz, sementara surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa hasil pencitraan resonansi magnetik (MRI) menunjukkan cedera tersebut lebih serius dari perkiraan awal, dan bahwa sang pemain akan absen setidaknya selama satu bulan.

Baca Juga

Analisis: Bayern Munich dan Arsenal Tak Mengenal Absensi, dan Kompany Berganti Kulit dengan Mudah

Mbappe Samai Zidane, dan Dekati Rekor Benzema

Menurut "Bild", masa absen pemain internasional Kolombia itu bisa berkisar antara satu bulan hingga 6 pekan, tergantung pada perkembangan proses pemulihannya.

Diaz diperkirakan akan absen dari laga Bayern melawan Freiburg, Magdeburg, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, dan Mainz, selain dua pertandingan timnas Kolombia, selama jeda internasional November mendatang. Terdapat pula keraguan mengenai keikutsertaannya dalam laga melawan Koln, Lille, dan Hamburg, setelah berakhirnya jeda tersebut.

Diaz sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti melawan Arsenal, tetapi ia terpaksa meninggalkan lapangan pada menit-menit akhir pertandingan, yang berakhir dengan skor imbang (2-2). Pemain itu sebenarnya sudah mengalami masalah otot sebelum laga, yang mendorong pelatih Vincent Kompany untuk tidak menurunkannya sejak awal.

Hasil pemeriksaan medis pun menimbulkan kekhawatiran mengenai durasi absen sang pemain, setelah perkiraan awal yang lebih optimis terkait tingkat keparahan cedera tersebut.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google