Bayern Munich menerima pukulan berat dengan cederanya sang winger asal Kolombia, Luis Diaz, akibat robekan kecil pada serat otot hamstring paha kiri, selama laga melawan Arsenal di Liga Champions Eropa, pada Rabu kemarin di Stadion Allianz Arena, Munich.

Klub Bavaria itu memastikan cedera Diaz, sementara surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa hasil pencitraan resonansi magnetik (MRI) menunjukkan cedera tersebut lebih serius dari perkiraan awal, dan bahwa sang pemain akan absen setidaknya selama satu bulan.

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Menurut "Bild", masa absen pemain internasional Kolombia itu bisa berkisar antara satu bulan hingga 6 pekan, tergantung pada perkembangan proses pemulihannya.

Diaz diperkirakan akan absen dari laga Bayern melawan Freiburg, Magdeburg, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, dan Mainz, selain dua pertandingan timnas Kolombia, selama jeda internasional November mendatang. Terdapat pula keraguan mengenai keikutsertaannya dalam laga melawan Koln, Lille, dan Hamburg, setelah berakhirnya jeda tersebut.

Diaz sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti melawan Arsenal, tetapi ia terpaksa meninggalkan lapangan pada menit-menit akhir pertandingan, yang berakhir dengan skor imbang (2-2). Pemain itu sebenarnya sudah mengalami masalah otot sebelum laga, yang mendorong pelatih Vincent Kompany untuk tidak menurunkannya sejak awal.

Hasil pemeriksaan medis pun menimbulkan kekhawatiran mengenai durasi absen sang pemain, setelah perkiraan awal yang lebih optimis terkait tingkat keparahan cedera tersebut.



