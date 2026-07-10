9 hari yang lalu... Klattenberg mengumumkan keputusan akhir Piala Dunia 2026

Mantan wasit Inggris Mark Clattenburg mengungkap identitas wasit yang akan memimpin pertandingan final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sembilan hari penuh sebelum turnamen tersebut dimulai.

Pertandingan final Piala Dunia tersebut akan digelar pada hari Minggu, 19 Juli mendatang, di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya yang dilansir surat kabar Inggris "Daily Mail", Clattenburg mengatakan bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan final Piala Dunia tersebut adalah seorang wasit asal Italia.

Clattenburg tidak secara eksplisit menyebutkan nama wasit tersebut, namun hanya ada satu wasit asal Italia di turnamen ini, yaitu Maurizio Mariani, yang berusia 44 tahun.

Mariani telah memimpin tiga pertandingan di Piala Dunia 2026 sejauh ini, yaitu antara Arab Saudi dan Uruguay, Kolombia melawan Kongo di babak penyisihan grup, serta Brasil melawan Jepang di babak 32 besar.

Clattenburg membenarkan pilihan ini dengan mengacu pada dominasi orang-orang Italia dalam urusan FIFA, yang dipimpin oleh presidennya, Gianni Infantino—seorang Swiss keturunan Italia—serta Pierluigi Collina, ketua Komite Wasit.

Wasit asal Inggris tersebut mengatakan terkait hal ini: “Saya mendengar bahwa wasit mungkin akan kembali berasal dari Italia; Infantino orang Italia, Collina orang Italia, dan sebagian besar pengaruh di dunia wasit serta sepak bola secara umum adalah pengaruh Italia.”

Ia menambahkan: “Jika kita perhatikan, pada tahun 2010 wasitnya orang Inggris, pada 2014 orang Italia, pada 2018 orang Argentina, dan pada 2022 orang Polandia. Jadi, jika kita memilih wasit Italia lagi, apakah itu berarti tidak ada wasit lain selain orang Italia?”

Dia melanjutkan: “Jika wasit Italia tahun ini mendapat kesempatan lagi, dan mengingat apa yang terjadi dengan FIFA di turnamen ini, itu akan menjadi kejutan besar bagi saya.”

Dia menyimpulkan: “Akan menjadi hal yang mengganggu bagi banyak orang jika pertandingan itu dipimpin oleh wasit Italia lainnya. Saya tidak mengatakan bahwa wasit Italia tidak layak mendapatkannya, tetapi ada banyak wasit berbakat yang mampu memimpin pertandingan tersebut.”

Perlu dicatat bahwa tim nasional Italia tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah juga absen pada edisi 2018 dan 2022.