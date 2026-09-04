9 bulan penuh desakan dan penghindaran: bagaimana Barcelona mendatangkan Gabriel Jesus?

Kedatangan Gabriel Jesus ke Barcelona penuh dengan cerita menarik dan situasi yang tak terduga. Striker asal Brasil itu bergabung dengan tim asuhan Flick pada fase terakhir bursa transfer, dalam sebuah kesepakatan yang dirampungkan secara nyaris kilat, meski sebenarnya sudah tersaji di meja Deco sejak berbulan-bulan lamanya, menurut surat kabar Katalan "Sport".

Bukan rahasia lagi bahwa Barcelona berfokus pada Julian Alvarez, di saat Atletico Madrid tidak menyembunyikan penolakannya untuk melepas salah satu pemain terbaiknya. Singkatnya, situasi tersebut sempurna bagi semua agen yang mengetuk pintu Deco untuk menawarkan para striker terbaik mereka.

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Daftar striker yang ditawarkan sangatlah panjang, tetapi nama yang menjadi perhatian kita di sini adalah Jesus. Pada akhir November lalu, pemain Brasil itu telah pulih dari cederanya, dan mulai berlatih secara normal di bawah arahan Arteta. Kala itu Arsenal tengah tenggelam dalam pertarungan Premier League, dan sang pelatih tidak menginginkan terlalu banyak perubahan, sementara Jesus membutuhkan cukup menit bermain untuk mengembalikan level permainannya yang hilang.

Dan solusinya jelas: mencari jalan keluar selama bursa transfer musim dingin.

Pada Desember, Deco mengetahui bahwa Jesus bisa menjadi opsi nyata untuk memperkuat Barcelona, dengan transaksi yang terjangkau secara ekonomi dan dapat dituntaskan begitu bursa transfer musim dingin dibuka kembali. Tentu saja, operasi ini mengandung sejumlah risiko, setelah pemain Brasil itu menghabiskan berbulan-bulan di luar lapangan, tetapi ini termasuk jenis manuver tak terduga yang biasa dilakukan klub Katalan tersebut pada bulan Januari.

Menepis kesepakatan

Deco mempelajari perkara ini, lalu menepis kedatangan Jesus. Waktunya tidak tepat untuk menambah striker lain, apalagi seorang pemain yang belum siap secara fisik dan mampu memberikan hasil instan. Deco dan Flick menilai bahwa Lewandowski, bahkan dengan setengah tenaganya, di samping Ferran Torres, akan cukup hingga akhir musim.

Berkas Jesus ditunda, tetapi tidak ditutup sepenuhnya. Sebab kantor agen kawakan Giovanni Branchini, bekerja sama dengan agensi "Roc Nation Sports", terus menjaga nama pemain Brasil itu tetap hadir.

Kendati mendesak, jawaban Deco tidak berubah sepanjang paruh pertama tahun 2026. Ia menghargai kualitas pemain itu yang tak terbantahkan, tetapi ia bersikeras bahwa urutan kebutuhan Barcelona mengharuskan pemberian prioritas kepada nama-nama lain. Dan seperti biasa, Julian Alvarez tetap berada di luar lingkaran pembahasan.

Musim panas tiba, Piala Dunia berakhir, dan Barcelona masih belum menuntaskan keraguannya soal striker tengahnya. Dengan kepergian resmi Lewandowski ke Amerika Serikat, komunikasi kembali dilakukan dan sejumlah negosiasi dimulai, tetapi semuanya mencair pada tahap-tahap awalnya, karena Deco tidak bergeser sedikit pun dari sikap resminya: fokus masih tertuju pada perekrutan Alvarez.

Sekali lagi, berkas Jesus dibuka di meja Deco, dan jawabannya sama: bukan opsi bagi Barcelona. Bahkan tidak ada kontak dengan Arsenal untuk menjajaki jalan negosiasi, dan mengetahui angka-angka awal untuk kemungkinan kepindahan.

Rencana "B"

Kali ini bursa transfer tidak berbelas kasih kepada Deco. Tak diragukan lagi Barcelona merampungkan banyak kesepakatan dengan kualitas yang baik, tetapi target terbesar tim manajemen olahraga hilang di tengah jalan. Dan dengan mustahilnya perekrutan Alvarez, tibalah waktunya untuk beralih ke rencana "B" yang menakutkan, yang terus-menerus ditunda selama bulan-bulan sebelumnya.

Deco pun kembali, dengan persetujuan Flick, menggerakkan berkas tersebut. Beberapa hari setelah penutupan bursa transfer, Lautaro Martinez sendiri mengonfirmasi adanya komunikasi dengan Barcelona, dan di Belgia pun ketertarikan Blaugrana terhadap Tresoldi terbukti. Namun kedua berkas itu tidak sampai ke Spotify Camp Nou, tanpa mengabaikan daftar panjang nama-nama, yang muncul dengan tingkat keseriusan yang beragam.

Operasi Jesus berbalik arah selama pertandingan Barcelona melawan Athletic Bilbao. Pada 27 Agustus, Deco menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil keputusan yang menentukan. Ia tahu bahwa Arsenal siap memuluskan kesepakatan, dengan harga yang masuk akal sebesar 10 juta euro, dan hanya tersisa kesepakatan soal gaji pemain.

Dalam 24 jam, kesepakatan pun dirampungkan: pemain Brasil itu memangkas gajinya, sementara Barcelona setuju memberinya tahun ketiga yang terjamin dalam kontraknya. Dan semua pihak keluar dengan rasa puas atas kesepakatan tersebut.

9 bulan komunikasi yang nyaris tak terputus akhirnya berujung pada tuntasnya kesepakatan, dan Jesus resmi menjadi pemain Barcelona. Kini yang tersisa adalah pertanyaan: akankah sang pemain mengembalikan kesiapan fisiknya, dan mencapai level yang telah lama absen darinya, hal yang memicu keraguan Deco sejak akhir tahun 2025?

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