8 perubahan: Renard mengubah wajah Timnas Arab Saudi menghadapi Irak

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menangani timnas Arab Saudi, memutuskan untuk mengubah susunan tim hampir secara total saat menghadapi Irak dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan bertemu dengan timnas Irak, sebentar lagi, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga ketiga sekaligus terakhir fase grup di turnamen Teluk tersebut.

Susunan pemain utama timnas Arab Saudi mengalami 8 perubahan dibandingkan susunan yang menang atas Oman dengan skor telak 3-0, pada Sabtu lalu, di laga kedua fase grup, setelah Arab Saudi secara praktis memastikan lolos ke babak semifinal.

Donis mempertahankan kiper Mohammed Al-Owais, winger Sultan Mandash, dan bek Mohammed Abu Al-Shamat, sementara ia mengganti pemain lainnya, terutama Firas Al-Buraikan yang mencetak dua gol dalam kemenangan atas Oman.

Pelatih asal Yunani itu juga memutuskan untuk mengubah bentuk lini serang, di mana ia mengandalkan dua penyerang murni, yakni Abdullah Al-Hamdan dan Abdullah Al-Salem, dengan dibantu oleh Sultan Mandash dan Abu Al-Shamat.

Timnas Arab Saudi memasuki pertandingan dengan menempati puncak Grup A dengan raihan 6 poin, dan telah secara resmi memastikan lolos ke semifinal, sementara timnas Irak menempati posisi kedua dengan raihan 4 poin.

Arab Saudi cukup membutuhkan satu poin untuk menjadi juara Grup A, sedangkan Irak membutuhkan poin yang sama untuk memastikan lolos, sementara kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk merebut posisi puncak.

Berikut susunan pemain timnas Arab Saudi:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais

Lini belakang: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Jihad Zakri - Zakariya Hawsawi

Lini tengah: Mohammed Abu Al-Shamat - Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Sultan Mandash

Lini depan: Abdullah Al-Hamdan - Abdullah Al-Salem