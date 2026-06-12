75%... Sebuah ironi yang aneh antara Piala Dunia 2022 dan pembukaan 2026

Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 menampilkan kontras yang aneh dibandingkan edisi sebelumnya, setelah tiga kartu merah dikeluarkan hanya dalam waktu 90 menit.

Dalam pertandingan yang digelar Kamis malam dan dimenangkan tuan rumah Meksiko atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, wasit asal Brasil, Wilton Sampaio, mengeluarkan dua kartu merah kepada pemain Afrika Selatan dan satu kartu merah kepada tuan rumah.

Wasit Brasil tersebut mengusir pemain Afrika Selatan, Sifilo Sitolo, pada menit ke-50. Menit-menit akhir pertandingan juga mencatat dua kartu merah lainnya, yaitu untuk Thimba Zwane, pemain "The Boys", pada menit ke-84, dan pemain Meksiko, Cesar Montes, pada menit (90+2).

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana tiga kartu merah dikeluarkan dalam pertandingan pembuka.

Sementara pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 mencatat 3 kartu merah, edisi 2022 di Qatar, yang diselenggarakan oleh Qatar, hanya mencatat 4 kartu merah sepanjang 64 pertandingan.

Ini berarti bahwa pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan menyumbang 75% dari total jumlah kartu merah di edisi sebelumnya secara keseluruhan.

Di Qatar, yang menerima kartu merah adalah: pemain Wales Wayne Hennessey (melawan Iran), pemain Kamerun Vincent Aboubakar (melawan Brasil), pemain Belanda Denzel Dumfries (melawan Argentina), dan pemain Maroko Walid Shadiri (melawan Portugal).