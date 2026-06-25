Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

7 ranjau... Maroko mengulang skenario mengerikan Piala Dunia 2022

Morocco
World Cup
Morocco vs Haiti
Haiti
Maroko
Haiti
AS

Apa yang terjadi di Qatar terulang kembali di Piala Dunia 2026

Tim nasional Maroko menutup perjalanan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 dengan raihan yang luar biasa, mengulangi prestasi yang sama yang mereka ukir dengan gemilang empat tahun lalu di Qatar 2022.

“Singa Atlas” mengumpulkan 7 poin, mengulangi prestasi edisi 2022, sekaligus menegaskan bahwa apa yang terjadi di Qatar bukan sekadar statistik sesaat, melainkan telah menjadi jejak yang kokoh yang membuktikan bahwa “Singa Atlas” kini menjadi tim terberat di kawasan Arab dan Afrika dalam babak penyisihan grup Piala Dunia, dan satu-satunya tim yang mencapai prestasi ini dua kali berturut-turut.

Tujuh poin tersebut diraih di tengah badai tantangan: grup yang sangat ketat, tekanan ganda pasca-prestasi di Qatar, serta sorotan global yang mengamati setiap operan dengan cermat.

Meskipun demikian, Singa Atlas terus melaju dengan keyakinan yang teguh, didukung oleh sistem pertahanan yang kokoh dan tak tergoyahkan, serta serangan kilat yang tahu cara mencetak gol pada momen krusial. 

Kemenangan-kemenangan yang diraih dengan susah payah ini mengirimkan pesan yang menggema: bahwa generasi 2022 bukanlah kebetulan, dan generasi 2026 hadir untuk menegaskan bahwa Maroko bukan lagi sekadar tamu kehormatan di Piala Dunia.

World Cup
team-logo
TBD
TBD
Morocco crest
Morocco
MAR

Dengan tujuh poin tambahan dalam catatannya, Maroko semakin mengukuhkan posisinya di jajaran tim-tim besar Afrika sepanjang masa, dan membuktikan bahwa kisah kejayaan yang dimulai di Doha belum berakhir.

Iklan