Tottenham semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan besar senilai 60 juta pound sterling guna mendatangkan salah satu bintang Manchester City, sebagai bagian dari upaya manajer Roberto De Zerbi untuk melengkapi skuadnya.

Klub asal London itu telah berbelanja secara royal selama periode transfer musim panas kali ini, dan perekrutan penyerang City tersebut akan mengerek total pengeluaran musim panas mereka menjadi hampir 300 juta pound sterling, sebuah rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Sejumlah sumber mengungkapkan kepada situs "Football Insider" bahwa Tottenham mengalami kemajuan dalam pembicaraan mereka dengan Manchester City terkait perekrutan winger Brasil, Savinho, dan kesepakatan itu dijadwalkan rampung sebelum jendela transfer ditutup.

Savinho sudah masuk dalam radar ketertarikan Tottenham selama lebih dari 12 bulan, setelah Pep Guardiola menggagalkan upaya mereka untuk merekrutnya musim panas lalu. Winger Brasil itu ketika itu diberitahu bahwa ia akan menjadi bagian dari rencana pelatih City untuk musim tersebut, namun ia hanya mampu tampil sebagai starter di tujuh pertandingan saja di Liga Primer Inggris.

Tottenham kembali menghidupkan ketertarikan mereka pada kesepakatan ini setelah merekrut Roberto De Zerbi musim panas ini, di mana pelatih asal Italia itu ingin memperkuat opsi-opsinya di posisi sayap.

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Menurut sumber yang sama, "Tottenham telah menyepakati persyaratan pribadi dengan pemain berusia 22 tahun tersebut".

Podcast khusus transfer di situs yang sama mengungkapkan bahwa semua pihak yakin kesepakatan itu akan rampung sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Menurut laporan, Savinho berupaya keras untuk pindah ke Tottenham, dan tawaran senilai 60 juta pound sterling diyakini cukup untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

Savinho kesulitan untuk memberikan dampak yang nyata di Manchester City sejak bergabung dari Troyes pada tahun 2024, di mana ia mencetak tujuh gol dan menyumbang 13 assist dalam 84 pertandingan bersama klub tersebut.

Savinho telah memberitahu Manchester City tentang keinginannya untuk pergi karena ia tampak berada di pinggiran rencana Enzo Maresca. Meskipun bakatnya belum cukup terlihat di Liga Primer Inggris, De Zerbi merasa bahwa ia akan menjadi tambahan yang sempurna bagi lini serang Tottenham.

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