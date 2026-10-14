Sebuah laporan media mengungkap pada Rabu hari ini adanya langkah baru dari pria Swiss, Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, untuk memperbaiki posisinya menjelang pemilihan FIFA mendatang.

Banyak negara telah menarik dukungan mereka terhadap Infantino dalam pemilihan mendatang, di tengah kritik tajam terhadap pria Swiss itu, yang mencapai puncaknya sejak turnamen Piala Dunia lalu.

Menurut surat kabar "The Athletic", Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) diperkirakan akan mengusulkan paket pendanaan yang melebihi 6 miliar dolar untuk pengembangan sepak bola dunia antara tahun 2027 dan 2030.

Rencana tersebut mencakup peningkatan pembayaran untuk setiap federasi anggota menjadi 25 juta dolar selama empat tahun, menggantikan 10 juta dolar yang semula ditetapkan, serta mengalokasikan 99 juta dolar untuk masing-masing dari enam konfederasi benua.

Untuk membiayai program ini, Federasi Sepak Bola Internasional, di bawah kepemimpinan Gianni Infantino, akan menarik lebih dari 3,5 miliar dolar dari cadangan keuangannya, dan hal itu terutama berkat pendapatan komersial luar biasa dari Piala Dunia 2026, yang diperkirakan mencapai sekitar 15 miliar dolar.

Usulan ini muncul di tengah ketegangan yang melingkupi manajemen FIFA, setelah ditinggalkannya proyek "FIFA Forward Enterprise" yang bertujuan membuka 20% dari aktivitas komersial dan acara-acaranya kepada para investor sektor swasta yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Aleksander Ceferin, presiden Federasi Sepak Bola Eropa, dan Victor Montagliani, presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah dan Karibia (CONCACAF), sebelumnya telah menyerukan agar Infantino mengundurkan diri, sekaligus menuntut agar cadangan keuangan didistribusikan kembali kepada federasi-federasi anggota.

Sementara itu, Gianni Infantino berupaya meraih periode ketiga secara berturut-turut dalam pemilihan yang akan digelar pada Maret 2027 di Maroko, dan ia bisa menjadi satu-satunya kandidat, mengingat tidak adanya oposisi yang menyatakan diri sebelum batas akhir pencalonan pada 18 November mendatang.