48 jam akan menentukan nasib Ali Al-Bulaihi bersama Al-Hilal

Ali Al-Bulaihi, bek tim Al-Hilal, sedang menanti keputusan pelatih asal Italia Simone Inzaghi dalam 48 jam ke depan mengenai apakah ia akan dimasukkan ke dalam daftar skuad yang akan berangkat ke Austria pada Rabu mendatang untuk mengikuti pemusatan latihan persiapan musim baru.

Menurut laporan surat kabar Saudi "Al-Riyadiah", Al-Bulaihi masih terikat kontrak dengan Al-Hilal untuk satu musim lagi, sementara keputusan apakah ia akan ikut serta dalam perjalanan tim atau tidak berada di tangan Inzaghi, yang akan menentukan nasib sang pemain sesuai dengan pandangan teknis dan kebutuhannya selama fase mendatang.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa bek berusia 36 tahun itu telah menjalani serangkaian tes fisik dan otot dalam beberapa hari terakhir, sebelum bergabung dalam sesi latihan bersama, setelah pulih dari masalah kesehatan yang menghalanginya untuk ikut serta pada awal masa persiapan pasca berakhirnya libur musim.

Al-Bulaihi memiliki karier yang gemilang bersama Al-Hilal, dengan tampil dalam 263 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia mencetak 23 gol dan memberikan 3 assist, menurut statistik situs “Transfermarkt”, Ia juga turut berkontribusi dalam meraih lima gelar Liga Saudi, tiga gelar Piala Raja, tiga gelar Piala Super Saudi, serta dua gelar Liga Champions Asia, sebelum dipinjamkan ke Al-Shabab pada Januari lalu.

Rombongan Al-Hilal dijadwalkan berangkat ke Austria pada Rabu mendatang, untuk mengikuti pemusatan latihan yang berlangsung hingga 3 Agustus, yang diisi dengan empat pertandingan persahabatan melawan Sturm Graz dari Austria, Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan, MC Alger dari Aljazair, dan Al-Ahli dari Qatar.

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