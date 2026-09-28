Trent Alexander-Arnold kembali masuk skuad timnas Inggris setelah absen dari Piala Dunia 2026, namun ia tidak menemukan jalan mulus untuk merebut kembali tempatnya dalam perhitungan pelatih Thomas Tuchel. Sebab, setelah 478 hari berlalu sejak penampilan terakhirnya bersama The Three Lions, bek Real Madrid itu masih terkurung di bangku cadangan, bahkan pada momen-momen ketika timnas Inggris membutuhkan solusi ofensif.

Pemanggilan Alexander-Arnold selama jeda internasional di bulan September menjadi peluang baru bagi pemain berusia 27 tahun tersebut, terutama setelah ia dicoret dari skuad Inggris di Piala Dunia 2026. Namun kembalinya ia tidak berubah menjadi keikutsertaan nyata, karena ia tetap berada di bangku cadangan selama kekalahan dari Spanyol dengan skor 3-2, sementara Tuchel lebih memilih menurunkan Jarell Quansah di sisi kanan.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis yang mengutip surat kabar "Daily Mail", lebih dari 478 hari telah berlalu sejak penampilan terakhir Alexander-Arnold dengan kostum Inggris, ketika ia turun sebagai pemain pengganti melawan Andorra pada 7 Juni 2025. Adapun pertandingan terakhir yang ia mulai sebagai pemain inti adalah melawan Finlandia pada Oktober 2024, atau sekitar 714 hari yang lalu.

Menurunnya peluang Alexander-Arnold bersama timnas datang di tengah situasi yang juga tidak stabil di level Real Madrid. Pemain yang membangun posisi menonjol bagi dirinya bersama Liverpool, dan menjadi salah satu bek terbaik di dunia berkat umpan-umpan, umpan silang, serta kemampuannya menciptakan peluang, memilih meninggalkan klub Inggris tersebut dan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2025.

Namun petualangan Spanyolnya belum berjalan sesuai gambaran yang diharapkan hingga saat ini, karena ia tidak berhasil memantapkan kakinya dalam susunan pemain utama, terutama dengan persaingan ketat di posisi bek kanan serta kedatangan Denzel Dumfries pada musim panas ini. Selama musim berjalan, Alexander-Arnold hanya memulai 3 pertandingan dari total 8 pertandingan Real Madrid di seluruh kompetisi, sementara ia tampil sebagai pemain pengganti di dua pertandingan, dan tetap di bangku cadangan sepanjang tiga pertandingan.









Tuchel terus mengabaikannya

Tanda tanya semakin bertambah setelah laga melawan Spanyol, terlebih Inggris tertinggal 3-2 sejak menit ke-74 dan mencari gol penyeimbang. Tuchel melakukan beberapa pergantian, di antaranya menurunkan Morgan Gibbs-White, Dominic Calvert-Lewin, dan Jarrad Branthwaite, namun ia tidak memberikan kesempatan kepada Alexander-Arnold.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengingat kemampuan ofensif yang dimiliki pemain Real Madrid tersebut, khususnya dalam mengubah arah serangan, mengirimkan umpan silang, menciptakan peluang, dan umpan-umpan menentukan di sepertiga akhir lapangan. Dan dengan kebutuhan Inggris akan kreativitas di menit-menit akhir, pemain yang memiliki jenis solusi seperti ini justru tetap berada di luar perhitungan.

Tuchel membela keputusannya untuk mengandalkan Quansah, sambil menunjuk pada kebutuhan timnas akan kemampuan bertahannya dan kecepatannya dalam menghadapi duel satu lawan satu, di samping kemampuannya bermain sebagai bek tengah.

Pelatih asal Jerman itu berkata: "Ada banyak sekali kerja bertahan dan duel satu lawan satu. Kami membutuhkan kecepatan dan keterampilan Jarell, terutama untuk bermain di jantung pertahanan. Ia luar biasa."

Namun lini pertahanan Inggris tidak lepas dari kesalahan selama pertandingan, setelah kebobolan tiga gol dari Spanyol, yang kembali membuka perdebatan seputar pilihan-pilihan pertahanan yang diandalkan Tuchel.









Apakah Arnold akan mendapat kesempatannya?

Kembalinya Alexander-Arnold ke skuad timnas merupakan langkah positif setelah absennya dari Piala Dunia, namun hal itu belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan penuh antara pemain dan pelatih.

Dan dengan tersisanya tiga pertandingan, Tuchel terus menyimpan misteri seputar kapan ia akan memberikan kesempatan kepada bek Real Madrid tersebut, dengan cukup mengatakan: "Kami masih punya 3 pertandingan. Saya harus memilih sebelas pemain dan lima cadangan. Tidak ada yang lain."

Di antara kesulitan petualangannya bersama Real Madrid, kedatangan Dumfries, dan semakin ketatnya persaingan untuk posisi-posisi di timnas Inggris, Alexander-Arnold mendapati dirinya menghadapi ujian baru untuk membuktikan kemampuannya kembali ke garis depan.

Dan pertanyaan yang paling mencuat tetap: apakah Tuchel akhirnya akan memberinya kesempatan melawan Republik Ceko, ataukah salah satu playmaker terbaik dari posisi bek akan terus absen dari perhitungan The Three Lions?