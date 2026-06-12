Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

Diterjemahkan oleh

4 Perubahan Dibandingkan dengan Laga Melawan Mesir... Susunan Pemain Brasil yang Diperkirakan Saat Melawan Maroko

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Raphinha
Brazil vs Egypt
Egypt
Friendlies
Brasil
Maroko
AS
Italia
Mesir

Vinícius dan Raphinha akan memimpin lini serang

Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil, telah hampir pasti menentukan susunan pemain inti yang akan diturunkan dalam laga melawan Maroko, yang dijadwalkan besok Sabtu (waktu Pantai Timur AS), dalam pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2026.

Menurut versi Brasil dari jaringan "ESPN", Ancelotti kembali mengandalkan susunan pemain yang sama selama sesi latihan terakhir, yang memberikan sinyal jelas mengenai komposisi tim inti.

Formasi melawan Maroko diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan pertandingan persahabatan sebelumnya melawan Mesir (2-1), di mana Ancelotti akan menurunkan Danilo, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, dan Matheus Cunha, menggantikan Wesley, Roger Ibáñez, Douglas Santos, dan Igor Thiago.

Baca juga

Apa yang dikatakan Barcelona kepada Bernardo Silva sebelum ia menyetujui tawaran Real Madrid?

Infantino "boneka Trump"... Serangan pedas di media Eropa setelah insiden wasit Somalia

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Morocco crest
Morocco
MAR

Dan menurut jaringan Brasil, tim Seleção diperkirakan akan memasuki pertandingan dengan susunan pemain berikut:

Alisson di bawah mistar gawang, di depannya ada Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, dan Alex Sandro.

Di lini tengah: Casemiro dan Bruno Guimarães, serta di lini depan Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, dan Matheus Cunha.

Timnas Brasil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia, sementara Timnas Maroko bertekad untuk mengulangi, bahkan mungkin melampaui, prestasi di edisi sebelumnya, ketika mereka mencapai semifinal di (Qatar 2022).

Iklan