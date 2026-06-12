4 Perubahan Dibandingkan dengan Laga Melawan Mesir... Susunan Pemain Brasil yang Diperkirakan Saat Melawan Maroko

Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil, telah hampir pasti menentukan susunan pemain inti yang akan diturunkan dalam laga melawan Maroko, yang dijadwalkan besok Sabtu (waktu Pantai Timur AS), dalam pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2026.

Menurut versi Brasil dari jaringan "ESPN", Ancelotti kembali mengandalkan susunan pemain yang sama selama sesi latihan terakhir, yang memberikan sinyal jelas mengenai komposisi tim inti.

Formasi melawan Maroko diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan pertandingan persahabatan sebelumnya melawan Mesir (2-1), di mana Ancelotti akan menurunkan Danilo, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, dan Matheus Cunha, menggantikan Wesley, Roger Ibáñez, Douglas Santos, dan Igor Thiago.

Baca juga

Apa yang dikatakan Barcelona kepada Bernardo Silva sebelum ia menyetujui tawaran Real Madrid?

Infantino "boneka Trump"... Serangan pedas di media Eropa setelah insiden wasit Somalia

Dan menurut jaringan Brasil, tim Seleção diperkirakan akan memasuki pertandingan dengan susunan pemain berikut:

Alisson di bawah mistar gawang, di depannya ada Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, dan Alex Sandro.

Di lini tengah: Casemiro dan Bruno Guimarães, serta di lini depan Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, dan Matheus Cunha.

Timnas Brasil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia, sementara Timnas Maroko bertekad untuk mengulangi, bahkan mungkin melampaui, prestasi di edisi sebelumnya, ketika mereka mencapai semifinal di (Qatar 2022).