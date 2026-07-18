3 teka-teki yang mengganggu Scaloni menjelang pertandingan penentu melawan Spanyol

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, sedang menyempurnakan susunan pemain inti untuk menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026 besok, Minggu, di tengah tiga ketidakpastian utama seputar susunan pemain yang akan diturunkan dalam upaya merebut gelar juara kedua berturut-turut.

Menurut situs web saluran televisi Argentina “TYC”, Scaloni sedang mempertimbangkan kemungkinan perubahan sebelum pertandingan yang akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, empat tahun setelah Argentina menjuarai Piala Dunia Qatar 2022.

Seperti yang terjadi sepanjang turnamen ini, sang pelatih tidak memberikan pernyataan apa pun beberapa hari menjelang pertandingan, dan susunan pemain yang akan bertanding dalam perebutan gelar tersebut masih belum pasti, meskipun formasi tersebut diperkirakan akan tetap mempertahankan komposisi biasanya.

Molina atau Montiel di posisi bek kanan?

Dilema pertama berkisar pada posisi bek kanan antara Nahuel Molina dan Gonzalo Montiel. Meskipun pemain Atlético Madrid itu telah mengamankan posisinya sepanjang turnamen, ia tampil kurang solid dalam pertandingan semifinal melawan Inggris, di mana gol lawan tercipta dari sayapnya.

Di sisi lain, bek River Plate ini masuk pada babak kedua dan menampilkan performa terbaiknya, dengan sering naik ke depan dan bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di starting line-up untuk final.

Persaingan tiga pemain untuk dua posisi di lini tengah

Dilema kedua terletak di lini tengah, di mana tiga pemain bersaing untuk hanya dua posisi: Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, dan Nicolás González.

Setelah tidak masuk dalam susunan pemain inti saat melawan Inggris, De Paul membuktikan pentingnya perannya saat masuk sebagai pemain pengganti. Mengingat pengaruhnya terhadap tim dan dorongan yang ia berikan dalam pertandingan-pertandingan krusial, “mesin kecil” ini mungkin akan kembali ke susunan pemain inti.

Namun demikian, pemain kidal Atlético Madrid, González, tetap menjadi opsi yang selalu dipertimbangkan oleh Scaloni, dan tidak mustahil ia akan menggantikan putra Simeone, terutama mengingat kebutuhan untuk membatasi pergerakan Lamine Yamal, dan Pedro Porro di samping Nicolás Tagliafico, meskipun pemain Boca Juniors tersebut saat ini lebih diutamakan.

Lo Celso bersaing dengan Paredes

Dilema ketiga berkaitan dengan Giovanni Lo Celso, yang peluangnya semakin besar dalam beberapa jam terakhir setelah sesi latihan terakhir, di mana gelandang Real Betis tersebut mendapatkan salah satu dari 13 ban kapten yang dibagikan oleh Scaloni, dan mungkin akan menggantikan Leandro Paredes yang belum sepenuhnya pulih kebugarannya.

Susunan Pemain yang Kemungkinan

Berdasarkan informasi yang tersedia, susunan pemain inti Argentina diperkirakan sebagai berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez

Pertahanan: Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Lini tengah: Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul (Nicolás González), Enzo Fernández, Leandro Paredes (Giovanni Lo Celso), Alexis Mac Allister

Penyerang: Lionel Messi, dan Julian Álvarez