Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, menjalani 24 jam yang luar biasa, penuh dengan sejumlah peristiwa penting dalam perjalanan kariernya, serta dalam perjalanan karier rival tradisionalnya, Lionel Messi dari Argentina.

Messi menjalani, dini hari Rabu ini, pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina sebelum pensiun dari sepak bola di level internasional, dan di laga itu ia membawa Argentina meraih kemenangan atas Benin dengan skor tiga gol tanpa balas, salah satunya ia cetak melalui tendangan penalti.

Beberapa jam sebelum pertandingan, para penggemar dikejutkan oleh unggahan pernyataan Ronaldo melalui akun resminya di situs "Instagram", yang di dalamnya ia berbicara tentang balik layar perselisihan yang terjadi antara dirinya dan pelatihnya di timnas Portugal, Jorge Jesus.

Pernyataan itu muncul dengan latar belakang kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal di Denmark pekan lalu, akibat perselisihan dengan Jesus, setelah sang pelatih menolak memainkannya pada pertandingan melawan Norwegia di matchday kedua babak grup UEFA Nations League.

Namun yang lebih menarik perhatian dalam pernyataan itu adalah cara bintang Portugal tersebut berbicara, di mana ia menyampaikan 3 pesan permohonan maaf kepada pihak-pihak berbeda, akibat apa yang dilakukannya sebagai hasil dari perselisihan yang terjadi antara dirinya dan pelatihnya.

Ronaldo meminta maaf kepada para penggemar Portugal yang hadir pada pertandingan melawan Norwegia, karena ia keluar dari lapangan secara langsung tanpa menghampiri mereka untuk memberi salam, dan ia menilai hal itu seharusnya tidak dilakukannya betapapun besar kemarahannya atas pelanggaran janji Jesus untuk memainkannya.

Sang "Don" juga meminta maaf kepada rekan-rekannya di timnas, serta kepada rakyat Portugal, karena ia meninggalkan pemusatan latihan "Brasil Eropa" di Denmark tanpa izin, sembari meminta federasi sepak bola untuk menjatuhkan hukuman yang pantas kepadanya.

Permohonan maaf yang beruntun itu tampak asing dalam perjalanan karier bintang Portugal tersebut, yang tidak terbiasa melakukan hal semacam ini sepanjang tahun-tahun panjangnya di lapangan sepak bola.

Dan sekitar 24 jam setelah pernyataan itu, Ronaldo menampilkan sisi lain, setelah ia menyampaikan pesan perpisahan kepada Messi, usai pensiunnya dari sepak bola internasional bersama timnas Argentina, yang di dalamnya ia menyatakan rasa hormatnya atas apa yang telah dipersembahkan Messi bersama timnas negaranya.

"Roket Madeira" berkata dalam pesannya di situs "Instagram": "Leo, bertahun-tahun lamanya kau habiskan untuk membela negaramu, dan kau meninggalkan warisan yang akan diabadikan sejarah, aku menaruh rasa hormat yang besar kepadamu atas apa yang telah kau raih bersama Argentina, dengan harapan-harapan terbaik".

Pesan itu meraih kekaguman banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia, karena ia merangkum bagaimana seharusnya hubungan antara dua pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, jika bukan yang terbaik sepanjang masa.