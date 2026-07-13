3 menit yang memicu revolusi... Sisi tersembunyi dari jeda minum di Piala Dunia

Masa rehidrasi tidak lagi sekadar jeda singkat bagi para pemain untuk beristirahat sejenak dan mengisi kembali cairan yang hilang akibat suhu tinggi, melainkan telah berubah selama Piala Dunia 2026 menjadi salah satu keputusan yang paling berpengaruh terhadap masa depan olahraga ini dari segi ekonomi dan komersial.

Apa yang awalnya dianggap sebagai tindakan medis untuk melindungi para pemain dari kelelahan akibat panas, dalam waktu beberapa minggu saja telah menjadi pusat perdebatan global yang meluas dari lapangan hingga perusahaan penyiaran, dan dari para penggemar hingga pengiklan besar, setelah beberapa menit tersebut membuka peluang baru untuk pendapatan ratusan juta dolar.

Untuk pertama kalinya, sepak bola—yang selama ini menderita karena minimnya peluang iklan selama pertandingan berlangsung akibat permainan yang terus berlanjut tanpa henti—menemukan ruang komersial yang berharga di dalam durasi pertandingan itu sendiri, yang mendorong banyak pakar untuk menggambarkan keputusan tersebut sebagai transformasi ekonomi terbesar dalam sejarah Piala Dunia selama beberapa dekade.

Langkah medis… dan dampak ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya

Keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menyatukan periode hidrasi di semua pertandingan Piala Dunia 2026 merupakan respons terhadap kondisi iklim tempat turnamen tersebut diselenggarakan, terutama karena Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akan menjadi tuan rumah kompetisi selama musim panas, di mana suhu udara di banyak kota tuan rumah cenderung tinggi.

Oleh karena itu, pertandingan kini dihentikan dua kali, yang pertama setelah menit ke-22 dan yang kedua setelah menit ke-67, masing-masing selama sekitar tiga menit, dengan tujuan memberi kesempatan kepada para pemain untuk minum air dan memulihkan tenaga mereka.

Meskipun alasan medisnya tampak masuk akal dan mendapat dukungan luas dari para ahli, dampak sebenarnya justru terlihat di luar lapangan, setelah menit-menit tersebut berubah menjadi slot iklan yang berharga yang sebelumnya tidak ada dalam sepak bola.

Keputusan tersebut tidak luput dari kritik, karena banyak yang berpendapat bahwa jeda-jeda tersebut memengaruhi ritme pertandingan dan mengurangi keseruan menonton, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, menjadi salah satu kritikus terkemuka, ketika ia mengatakan bahwa penghentian pertandingan selama tiga menit menghentikan segala aktivitas di dalam lapangan.

Ia menegaskan bahwa pihak yang benar-benar diuntungkan adalah industri sepak bola dan periklanan, hingga seolah-olah pertandingan dimainkan dalam empat babak alih-alih dua babak.

Pernyataan Deschamps mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa pertimbangan komersial secara bertahap akan menjadi faktor yang memengaruhi bentuk permainan itu sendiri.

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Sepak Bola Menemukan Harta Karun Periklanan Baru

Selama beberapa dekade, sepak bola menjadi tantangan bagi perusahaan periklanan dibandingkan dengan olahraga seperti bola basket atau sepak bola Amerika, karena minimnya jeda alami selama pertandingan.

Kini, jeda hidrasi telah menjadi ruang iklan tetap dan terstruktur pertama di tengah waktu pertandingan, yang memberi kesempatan kepada jaringan siaran untuk menjual slot iklan baru dengan harga sangat tinggi, mirip dengan apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun di NBA.

Para analis media olahraga berpendapat bahwa langkah ini telah mengubah sifat produk siaran sepak bola, serta meningkatkan nilainya secara komersial secara belum pernah terjadi sebelumnya.

Data dari perusahaan “iSpot”, yang dipublikasikan oleh majalah Forbes, mengungkapkan besarnya perubahan yang ditimbulkan oleh turnamen saat ini di pasar iklan televisi.

Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yang diselenggarakan selama musim olahraga utama Amerika, pangsa turnamen tersebut tidak melebihi 2,77% dari total iklan televisi langsung di Amerika Serikat. Sedangkan pada edisi 2026, persentase ini naik menjadi 13%, sebuah pertumbuhan luar biasa yang mencerminkan perluasan jangkauan iklan turnamen tersebut.

Ada dua faktor utama yang mendukung hal ini: pertama, peningkatan jumlah pertandingan dari 64 menjadi 104 pertandingan setelah turnamen diperluas menjadi 48 tim, dan yang kedua adalah pengenalan jeda istirahat, yang menciptakan ratusan menit tambahan yang dialokasikan untuk iklan, sehingga jumlah penayangan iklan televisi di Amerika Serikat meningkat dua kali lipat dibandingkan edisi sebelumnya.

Harga Iklan yang Memecahkan Rekor

Hal ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga meluas ke pasar-pasar Eropa. Di Prancis, harga iklan televisi berdurasi 20 detik selama salah satu jeda istirahat mencapai sekitar 425 ribu euro, menjadikannya slot iklan termahal kedua dalam pertandingan setelah iklan yang ditayangkan selama perpanjangan waktu atau adu penalti.

Tidak mengherankan jika sponsor utama FIFA, seperti Coca-Cola dan Aramco, mendapat prioritas dalam membeli slot iklan bernilai tinggi ini.

Di sisi lain, perbandingan menunjukkan perbedaan yang jelas antara turnamen-turnamen besar; sementara Olimpiade Paris melibatkan 84 sponsor resmi, hanya 30 di antaranya yang tampil secara jelas selama siaran, sedangkan Piala Dunia, meskipun berlangsung lebih lama, hanya mengandalkan 21 sponsor, namun mereka mendapatkan eksposur media dan iklan yang lebih intensif dan berdampak.

Jaringan “Fox” Amerika Serikat menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari sistem baru ini. Jaringan tersebut memperoleh hak siar untuk turnamen tahun 2022 dan 2026 dengan harga yang lebih rendah dari perkiraan, karena Piala Dunia Qatar diselenggarakan selama musim Liga Sepak Bola Amerika (NFL), yang pada saat itu menurunkan nilai hak siar tersebut.

Namun, turnamen 2026 benar-benar mengubah persamaan tersebut. Menurut laporan yang diterbitkan oleh “Hollywood Reporter”, harga iklan televisi berdurasi 30 detik selama pertandingan Piala Dunia berkisar antara 200 ribu hingga 750 ribu dolar.

Dengan adanya 104 pertandingan dan dua jeda iklan di setiap pertandingan, total durasi jeda iklan mencapai sekitar 624 menit, yang merupakan ruang iklan yang nilainya mungkin melebihi 500 juta dolar AS, atau lebih besar dari nilai hak siar yang dibayarkan oleh jaringan tersebut sebesar 485 juta dolar AS.

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Hak siar memasuki fase baru

Kesuksesan komersial periode istirahat ini telah mengubah pandangan pasar terhadap hak siar Piala Dunia. Perkiraan "Forbes" menunjukkan bahwa nilai hak siar di Amerika Serikat dapat dimulai dari 1 miliar dolar AS pada putaran lelang berikutnya, dengan potensi mencapai antara 1,5 hingga 2 miliar dolar AS jika hak siar turnamen 2030 dan 2034 dijual dalam satu kesepakatan.

Yang menarik, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tidak bersaing untuk hak siar sepak bola kini mulai menunjukkan minat yang jelas untuk masuk ke pasar, seperti "Netflix", "YouTube", "Apple", "Amazon", "Disney", dan "ESPN", setelah turnamen saat ini membuktikan bahwa sepak bola kini mampu menghasilkan pendapatan iklan yang sangat besar berkat sistem jeda iklan.

Tidak semua jaringan televisi mengadopsi pendekatan yang sama dalam memanfaatkan jeda-jeda tersebut. Di Amerika Serikat, jaringan “Fox” memilih untuk memanfaatkan setiap menit jeda tersebut untuk menayangkan iklan, sementara jaringan berbahasa Spanyol “Telemundo” lebih memilih untuk terus menayangkan apa yang terjadi di dalam lapangan, yang membuatnya meraih rating penonton yang lebih baik di kalangan sebagian pemirsa.

Perbedaan ini menimbulkan ketegangan yang jelas antara kedua jaringan tersebut, yang mendorong Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mempertimbangkan penggabungan hak siar dalam bahasa Inggris dan Spanyol pada turnamen mendatang guna menghindari terulangnya perbedaan ini.

Sedangkan di Eropa, jaringan seperti “DAZN, TVE, M6, dan beIN Sports” memanfaatkan slot iklan, sementara jaringan lain, seperti “ITV” dari Inggris dan “Globo” dari Brasil, serta dua lembaga penyiaran Jerman “ARD dan ZDF”, memotong siaran langsung dengan iklan, baik karena batasan regulasi maupun sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi televisi yang menolak menginterupsi pertandingan.

Spanyol menanti... Akankah model ini menjadi tren global?

Di Spanyol, minat terhadap hak siar Piala Dunia mulai berubah secara nyata. Setelah sebelumnya biaya turnamen menjadi hambatan bagi banyak stasiun televisi, kini kehadiran platform iklan baru menjadi daya tarik ekonomi yang penting.

Badan Penyiaran dan Televisi Spanyol (RTVE) mengeluarkan sekitar 57 juta euro untuk memperoleh paket siaran sejumlah pertandingan terbatas, sementara platform DAZN memperoleh hak siar seluruh 104 pertandingan turnamen melalui perjanjian komprehensif, tanpa mengungkapkan nilainya.

Sumber di dalam platform tersebut menegaskan bahwa hasil keuangan sejalan dengan perkiraan yang menjadi dasar studi kelayakan, yang meningkatkan kemungkinan kenaikan harga hak siar secara signifikan sebelum Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.

Hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menegaskan bahwa mereka tidak berencana menerapkan sistem jeda iklan untuk minum di Liga Champions atau Kejuaraan Eropa.

Namun, indikasi dari Amerika Selatan menunjukkan bahwa praktik ini mungkin akan diperluas ke kompetisi lain, setelah Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) mengumumkan penerapan jeda minum selama 90 detik di Copa Libertadores dan Copa Sudamericana mulai tahun 2026.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang awalnya dimulai sebagai langkah untuk melindungi kesehatan para pemain mungkin secara bertahap berubah menjadi model ekonomi baru yang diadopsi oleh berbagai kompetisi di dunia, terutama mengingat kesuksesan komersial besar yang diraihnya di Piala Dunia.

Pada akhirnya, jeda hidrasi ini tampak sebagai contoh nyata bagaimana keputusan medis sederhana dapat berubah menjadi titik balik ekonomi yang luar biasa, yang telah mendefinisikan ulang hubungan antara sepak bola dan periklanan, menaikkan nilai hak siar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta membuka pintu bagi masuknya pemain baru ke pasar siaran televisi.

Di antara mereka yang memandangnya sebagai kebutuhan untuk melindungi para pemain dan mereka yang menganggapnya sebagai awal dari dominasi pertimbangan komersial atas semangat permainan, yang pasti adalah bahwa sepak bola telah memasuki fase baru yang mungkin akan membentuk kembali masa depannya untuk tahun-tahun mendatang.